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¿Le prendieron fuego a un edificio en medio de una pelea? Investigan incendio que dejó seis heridos en Itagüí

La emergencia se presentó durante la mañana de este sábado en el municipio de Itagüí. Los heridos están con pronóstico reservado.

  • Socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que atendieron la emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
    Socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que atendieron la emergencia. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un incendio, que al parecer se habría iniciado de forma intencionada, dejó un saldo de seis personas heridas durante la mañana de este sábado en Itagüí.

La emergencia se presentó en el sector del Centro de la Moda, en el norte de ese municipio, cuando un segundo piso de un edificio de cinco niveles comenzó a quemarse.

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Tras ser alertados de la situación, los organismos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar, ubicado en la calle 52A con la carrera 79.

“Inmediatamente se despacharon dos máquinas contra incendios y dos ambulancias. Al llegar al sitio, evidenciamos una estructura de cinco niveles dedicada a la confección. En el segundo nivel se evidenció humo y llamas, por lo que iniciamos un ataque directo al fuego”, explicó el subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

De acuerdo con algunas versiones preliminares de ciudadanos, la conflagración al parecer habría sido ocasionada en medio de una pelea de una pareja, hipótesis que no ha sido confirmada por las autoridades y es materia de investigación.

En medio de la atención de la emergencia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí logró rescatar del interior del edificio a cuatro personas, quienes fueron trasladadas de inmediato a un hospital y tienen pronóstico reservado.

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Durante los hechos, las autoridades señalaron que otra persona logró escapar del incendio por sus propios medios y fue atendida por los socorristas.

Una sexta persona atrapada en el lugar también escapó de la edificación, pero saltando desde un quinto piso hacia el techo de una vivienda cercana, ubicada a una altura de tres pisos.

“Esta persona fue evaluada, estabilizada y rescatada mediante una maniobra con cuerdas y rescate técnico”, complementó el comandante de los bomberos.

Hacia las 10:00 de la mañana de este sábado 23 de mayo, la Alcaldía indicó que el incendio ya había logrado ser controlado y que los bomberos avanzaban en los trabajos de enfriamiento.

Entre tanto, ante las versiones de que el incendio fue provocado, la Alcaldía precisó que esas verificaciones quedarán en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán si hay lugar para responsabilidades penales.

La alcaldía añadió que dos personas fueron capturadas.

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