¿Le prendieron fuego a un edificio en medio de una pelea? Investigan incendio que dejó seis heridos en Itagüí

Un incendio, que al parecer se habría iniciado de forma intencionada, dejó un saldo de seis personas heridas durante la mañana de este sábado en Itagüí.

La emergencia se presentó en el sector del Centro de la Moda, en el norte de ese municipio, cuando un segundo piso de un edificio de cinco niveles comenzó a quemarse.

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Tras ser alertados de la situación, los organismos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar, ubicado en la calle 52A con la carrera 79.

“Inmediatamente se despacharon dos máquinas contra incendios y dos ambulancias. Al llegar al sitio, evidenciamos una estructura de cinco niveles dedicada a la confección. En el segundo nivel se evidenció humo y llamas, por lo que iniciamos un ataque directo al fuego”, explicó el subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.