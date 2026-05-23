hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Los charlatanes están ganando la pelea, pero tenemos que seguir luchando”

hace 1 hora

2026-05-23 11:8:33

Mauricio García Villegas acaba de presentar su libro “Antes de perder el juicio”. Una obra universal y urgente en la que se pregunta por el destino de la razón en el mundo digital. Hablamos con él del libro, de Inteligencia Artificial y política....