Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 1 hora
bookmark

“Los charlatanes están ganando la pelea, pero tenemos que seguir luchando”

hace 1 hora
Luz María Sierra

Mauricio García Villegas acaba de presentar su libro “Antes de perder el juicio”. Una obra universal y urgente en la que se pregunta por el destino de la razón en el mundo digital. Hablamos con él del libro, de Inteligencia Artificial y política....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más