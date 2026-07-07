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La inteligencia artificial experta en el conflicto armado colombiano: así funciona Ventana a la Verdad

Esta plataforma, que construye sus respuestas a partir de miles de documentos e entrevistas de la Comisión de la Verdad, fue desarrollada por investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Notre Dame.

  • Ventana a la Verdad recoge miles de documentos y entrevistas realizados por la Comisión de la Verdad. FOTO: GETTY
    Ventana a la Verdad recoge miles de documentos y entrevistas realizados por la Comisión de la Verdad. FOTO : GETTY
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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Hace unos años, cuando la inteligencia artificial todavía era incipiente, era impensable que, gracias a esta tecnología, pudiéramos tener “conversaciones” con un “experto” que sabe sobre miles de temas o tiene amplios conocimientos de uno solo. Ahora hay chatbots temáticos, como Ventana a la Verdad, el modelo de inteligencia artificial especializado en el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia.

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Este proyecto, creado por profesores de la Pontificia Universidad Javeriana en colaboración con la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz y el Instituto Lucy para Datos y Sociedad, recopiló las decenas de miles de entrevistas y documentos que analizó la Comisión de la Verdad, el organismo temporal creado tras los Acuerdos de Paz de 2016 para comprender y esclarecer el conflicto armado.

Para utilizar Ventana a la Verdad, solo hay que hacerle una pregunta relacionada con la guerra e inmediatamente arrojará una respuesta basada en los datos recopilados por esa entidad, junto con las fuentes de donde obtuvo sus afirmaciones.

El investigador que está detrás de Ventana a la Verdad es Luis Gabriel Moreno, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien desde hace dos años viene trabajando en este proyecto. Todo comenzó cuando el también doctor en Ingeniería trabajó en la Comisión como analista de textos, donde uno de los desafíos fue el procesamiento de altos volúmenes de datos que terminaron siendo utilizados para los 11 tomos en los que se divide el Informe Final.

Moreno explicó en conversación con EL COLOMBIANO que este no es un chatbot cualquiera: funciona con una tecnología llamada generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), la cual hace que responda usando documentos específicos y confiables, a diferencia de modelos abiertos como ChatGPT o Claude que ofrecen resultados a partir del conocimiento general adquirido durante su entrenamiento, por lo que pueden combinar información de distintas fuentes y, en ocasiones, generar datos imprecisos o no respaldados.

“Es decir, la inteligencia artificial ensambla la respuesta únicamente con la información que le proporcionamos, no con conocimientos que tenga por fuera de esas fuentes. Nosotros indexamos los libros de la Comisión de la Verdad y las entrevistas realizadas a las víctimas para que el modelo pudiera responder únicamente con base en esos contenidos, dentro de un contexto ético y preciso”, afirmó el profesor.

Ventana a la Verdad, además de permitir navegar en segundos por miles de documentos, es una iniciativa inédita en esta área de estudio a nivel mundial: cuando los investigadores comenzaron su desarrollo no existía un referente que estuviera aplicando esa tecnología para abordar la memoria del conflicto. Y el hecho de que no se hubiese hecho algo similar implicó un reto para Moreno y sus colegas.

En ese entonces, las tecnologías de inteligencia artificial no eran tan robustas como las actuales y todavía no existía el concepto de guardrails o barandillas de seguridad, que es un conjunto de reglas que se implementan en un sistema de IA para limitar su comportamiento y evitar que genere respuestas incorrectas, peligrosas, sesgadas o inapropiadas.

Esto era clave para el funcionamiento de Ventana, ya que el objetivo siemore ha sido proporcionar información fidedigna, libre de cualquier tipo de sesgo, especialmente en un contexto en el que hay desinformación y negacionismo sobre el conflicto armado colombiano.

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“Es como tener una gran biblioteca a la que uno puede hacerle preguntas sobre el conflicto armado y obtener respuestas sustentadas en ese material. Ese es uno de sus mayores valores: acceder a información compleja sin tener que revisar todo el archivo”, dice Moreno, quien agrega que una de las bondades de la plataforma es su transparencia que se evidencia en gestos como remitir al libro, la sección e incluso a la página donde está el fragmento que sustenta el argumento que brinda ante una pregunta.

Y, más allá de las facilidades que ofrece, este proyecto evidencia que la IA también puede ser utilizada en contextos sociales y puede contribuir a crear espacios para conocer sobre historia, paz y reconciliación.

La idea de los investigadores es seguir fortaleciendo la plataforma con nuevo conocimiento para que las personas puedan acceder de manera condensada a la información sobre el conflicto armado en Colombia y, a la par, idear nuevas formas de utilizar la Ventana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Existe una inteligencia artificial que responda preguntas sobre el conflicto armado en Colombia?
Sí. Existe una plataforma de inteligencia artificial especializada en el conflicto armado colombiano que responde preguntas a partir de los documentos y testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad. La herramienta, llamada Ventana a la Verdad, cita las fuentes que utiliza para elaborar cada respuesta, lo que permite verificar la información.
¿Quién desarrolló la inteligencia artificial sobre el conflicto armado colombiano?
La herramienta fue creada por investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana en colaboración con la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz y el Instituto Lucy para Datos y Sociedad. El proyecto comenzó hace más de dos años con el objetivo de facilitar el acceso a la información recopilada por la Comisión de la Verdad.
¿Cómo se entrenó la inteligencia artificial sobre el conflicto armado en Colombia?
La herramienta fue desarrollada a partir de entre 15.000 y 20.000 entrevistas y documentos recopilados por la Comisión de la Verdad. Los investigadores organizaron e indexaron ese material para que la inteligencia artificial pudiera consultar únicamente esas fuentes antes de responder, en lugar de basarse en conocimiento general de internet.

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