En el gobierno de De la Espriella regresa el Esmad, ¿qué cambios implica?

El panorama del orden público se prepara para un cambio radical con el anuncio del próximo gobierno de Abelardo De la Espriella de restaurar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y poner fin a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).
La decisión, confirmada por el ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, marca el desmantelamiento de las políticas implementadas por la administración saliente de Gustavo Petro tras el estallido social de 2021.
El eje de esta transición será la derogación del Decreto 003, norma que dio origen a la Undmo en el gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según Mora, “ataba las manos” de la fuerza pública al dejarla sin herramientas efectivas para intervenir en disturbios, incluso bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Lea también: Bloques de seguridad urbana: la apuesta de Abelardo para enfrentar al crimen en las ciudades
El gobierno entrante de De la Espriella sostiene que la transformación del Esmad en la Undmo redujo la capacidad operativa de la Policía frente a hechos violentos, al privilegiar un enfoque de diálogo que, a su juicio, limitó la autoridad institucional.