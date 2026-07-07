Fiscalía se abstiene de enviar a prisión al general (r) Miguel Maza Márquez por magnicidio de Carlos Pizarro

La Fiscalía se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento en contra de Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.
El caso se mantiene bajo la Ley 600, por lo que la Fiscalía no tiene que sustentar esa petición ante un juez. En ese sentido, el ente acusador decidió reafirmar su vinculación con el caso, por lo que se continuarán las indagaciones en su contra.
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La investigación revela que se habría presentado un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado al aspirante, la filtración de información sobre sus desplazamientos y la posible articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares a cargo de Carlos y Fidel Castaño. Estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables.
Las razones que llevaron a la Fiscalía a tomar esa decisión tienen que ver con su avanzada edad, estado de salud y la inexistencia actual de fines constitucionales que justifiquen una restricción preventiva de la libertad.