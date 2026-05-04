Instagram castigará la falta de originalidad en los contenidos; le explicamos qué hacer para no perder alcance

Instagram priorizará en las recomendaciones el contenido original a las fotografías y los carruseles, para lo que introduce protecciones que penalizarán a los creadores que reutilicen contenidos de internet.
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La red social ha cambiado las directrices que guían la recompensa de los contenidos que se comparten en ella, con el objetivo de priorizar el contenido original. Este esfuerzo comenzó con la introducción de protecciones en los ‘reels’ hace dos años, para evitar que aquellos que contenían reposiciones aparecieran en las recomendaciones.