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¿Por no pagar extorsiones? El motivo por el cual bombardean mina con un dron en el Nordeste antioqueño

El ataque en zona rural del municipio de Segovia habría sido perpetrado por el frente 4 de las disidencias de las Farc, grupo criminal que cobra hasta el 50% de la producción de vacuna.

  • Estos serían los drones que usaron las disidencias de las Farc para perpetrar el ataque contra la mina en Segovia. Son adecuados para lanzar granadas de mortero. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
    Estos serían los drones que usaron las disidencias de las Farc para perpetrar el ataque contra la mina en Segovia. Son adecuados para lanzar granadas de mortero. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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La negativa a pagar extorsiones a las disidencias de las Farc sería la causa del ataque con un dron a una mina de la vereda El Aporreado, municipio de Segovia (Antioquia), de acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades. Al menos cinco granadas de mortero fueron lanzadas desde el aire hacia la mina.

Este hecho, que habría sido cometido por el frente 4 de las disidencias de las Farc en la tarde del pasado lunes, dejó dos personas lesionadas y millonarios daños en la infraestructura, herramientas y vehículos de la mina El Cogote, una de las más grandes de este municipio del Nordeste antioqueño.

Este hecho habría ocurrido porque las directivas de esta mina no habrían querido cumplir con la renta de extorsión establecida para los socavones de esta subregión, que se estima entre el 30% y el 50% de lo producido, lo cual deben entregar al grupo criminal, sea en dinero o en oro, según fuentes de inteligencia.

Ante este hecho, Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), expresó que “se dice que, al parecer, fueron grupos al margen de la ley que están en disputa el territorio por las rentas de los minerales en la región”.

Entérese: Gobernador de Antioquia denunció que disidencias modificaron drones para ataques en Briceño

Por su parte, el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, anunció que, de la mano con el Ejército, avanza en las investigaciones para dar con los responsables del manejo de estos drones cargados con explosivos, al tiempo que no descarta otras hipótesis relacionadas con el ataque.

Este ataque ocurrió en una mina que opera hace 50 años en Segovia, siendo una de las más antiguas de este territorio, y pertenece a la Asociación Mutual de Mineros El Cogote, quienes iniciaron las explotaciones tras la liquidación de la Frontino Gold Mines en la década de 1970.

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Esta empresa cuenta con 120 socios que se benefician de la explotación del oro y otros minerales, al tiempo que genera más de 1.000 empleos directos e indirectos en todo el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

El uso de drones cada vez se hace más frecuente en las ofensivas de los grupos armados en Antioquia, principalmente por parte de las disidencias, quienes han venido trabajando en el desarrollo de estas aeronaves no tripuladas para adecuarles dispositivos para el lanzamiento de estas granadas.

Son drones que se pueden conseguir desde los 3 millones de pesos, sin restricción alguna, por internet, y son los que se usan regularmente para labores de agricultura. Los dispositivos para llevar los explosivos pueden transportar hasta 10 kilos de carga, lo cual no es complejo para estos ataques, ya que estas granadas pesan entre 242 y 4.550 gramos, según Indumil.

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En esta subregión, el pasado 26 de febrero, una granada lanzada desde un dron cayó sobre una casa, provocando la muerte de María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, además de dejar a otro de sus familiares lesionados.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué atacaron con un dron la mina El Cogote en Segovia, Antioquia?
Según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con la negativa de los responsables de la mina a pagar las extorsiones exigidas por las disidencias de las Farc. Las autoridades manejan esta como una de las principales hipótesis del caso.
2. ¿Cuántas personas resultaron heridas en el ataque con dron a una mina en Segovia?
El ataque dejó dos personas lesionadas, además de causar millonarios daños en la infraestructura, herramientas y vehículos de la mina El Cogote, ubicada en la vereda El Aporreado.
3. ¿Qué grupo armado sería responsable del ataque con drones en Segovia?
Las primeras indagaciones apuntan al frente 4 de las disidencias de las Farc. No obstante, la Policía y el Ejército continúan las investigaciones y no descartan otras hipótesis sobre la autoría del ataque.

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