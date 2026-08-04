¿Por no pagar extorsiones? El motivo por el cual bombardean mina con un dron en el Nordeste antioqueño

La negativa a pagar extorsiones a las disidencias de las Farc sería la causa del ataque con un dron a una mina de la vereda El Aporreado, municipio de Segovia (Antioquia), de acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades. Al menos cinco granadas de mortero fueron lanzadas desde el aire hacia la mina.
Este hecho, que habría sido cometido por el frente 4 de las disidencias de las Farc en la tarde del pasado lunes, dejó dos personas lesionadas y millonarios daños en la infraestructura, herramientas y vehículos de la mina El Cogote, una de las más grandes de este municipio del Nordeste antioqueño.