Himnos futboleros creados con IA: así apoyan los hinchas a sus selecciones en el Mundial

Los aficionados del Mundial están utilizando la inteligencia artificial para producir en masa canciones virales que apoyan a sus selecciones antes de que la bola eche a rodar el próximo mes.
Mientras los himnos futbolísticos creados por los fans acumulan millones de reproducciones en YouTube, TikTok e Instagram, expertos señalan que estas melodías virales plantean interrogantes sobre la propiedad de las canciones, la remuneración de los artistas y la valoración de la creatividad humana.
Pero a muchos usuarios no parece importarles. Algunos incluso muestran preferencia por las tonadas generadas con IA frente a un himno oficial que la FIFA encargó a los músicos Jelly Roll y Carin Leon.