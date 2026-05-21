Conozca los rivales de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2026

La Selección Colombia Sub-17, vigente campeona del Sudamericano, ya conoce su hoja de ruta en el Mundial de Catar. Este jueves, 21 de mayo, la Federación confirmó el destino del combinado nacional tras el sorteo oficial del torneo, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

Los dirigidos por el estratega Fredy Hurtado quedaron sembrados en el Grupo L, una zona que exigirá máxima concentración y donde se medirán a las selecciones de Japón, Serbia y Honduras. El cuarteto de rivales promete duelos de alta intensidad táctica y estilos futbolísticos muy diversos, poniendo a prueba el proceso del cuadro cafetero.

Al igual que en la edición de 2025, la FIFA ratificó que la totalidad del certamen se desarrollará en el moderno y tecnológico complejo Aspire Zone, situado en la localidad de Al Rayyan, en Doha. Las condiciones de infraestructura de primer nivel están garantizadas para acoger un torneo de dimensiones históricas.

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El Mundial mantendrá su formato expandido de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El margen de error en la primera fase es amplio pero traicionero: avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona junto a los ocho mejores terceros. A partir de esa instancia, se activará el cuadro de eliminación directa en busca de la corona mundial.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: Catar, Egipto, Panamá y Grecia.

Grupo B: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia y CAF 1.

Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca y CAF 2.

Grupo D: Francia, Arabia Saudita, Haití y Uruguay.

Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil y Jamaica.

Grupo F: Senegal, Croacia, Tayikistán y Cuba.

Grupo G: Malí, Bélgica, Nueva Zelanda y Vietnam. Grupo H: España, Marruecos, Fiyi y China.

Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica y Tanzania.

Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro y Argelia. Grupo K: México, Venezuela, Camerún y Rumania.

Grupo L: Japón, Colombia, Honduras y Serbia.

Los cupos de la Confederación Africana de Fútbol, CAF1 y CAF2, se definirán en las próximas semanas.

Esta será la octava participación de Colombia en el Mundial Sub-17 masculino, luego de 1989, 1993, 2003, 2007, 2009, 2017 y 2025. En Finlandia 2003 y Nigeria 2009 fue cuarta.

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