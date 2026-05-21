¿Cómo calcular la prima de junio de 2026 y cuánto recibirán quienes ganan el salario mínimo? Estas son las fechas y condiciones para el pago

Los trabajadores con salario mínimo en Colombia que hayan laborado durante todo el primer semestre de 2026 recibirán una prima de servicios cercana a $1.000.000, de acuerdo con el salario mínimo y el auxilio de transporte vigentes para este año.
El pago deberá ser realizado por los empleadores antes del 30 de junio, conforme a lo establecido por la legislación laboral colombiana y las disposiciones del Ministerio del Trabajo.
Siga leyendo: De chatbot a billetera: ChatGPT ahora se vincula a cuentas bancarias para gestionar sus finanzas
La prima de servicios corresponde a una prestación social reconocida a quienes mantienen una relación laboral formal. Según la Ley 1788 del 7 de julio de 2016, este beneficio equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se entrega en dos pagos semestrales: uno en junio y otro en diciembre.
Para 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, para un total de $2.000.000. Sobre esa base se liquida la prima de servicios para quienes devengan el mínimo legal.