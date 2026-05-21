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Según encuesta CB Global, habría empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en primera vuelta

La firma internacional CB Global Data realizó un sondeo sobre la intención de voto y la imagen de los candidatos a la presidencia en Colombia. Estos fueron los resultados.

  • La firma CB Global midió la intención de voto de los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO
    La firma CB Global midió la intención de voto de los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa y EL COLOMBIANO
  • Esta sería la intención de voto en primera vuelta. Foto: Captura encuesta CB Global Data
    Esta sería la intención de voto en primera vuelta. Foto: Captura encuesta CB Global Data
  • Así se sienten los colombianos con el actual Gobierno Nacional. Foto: Captura encuesta CB Global Data
    Así se sienten los colombianos con el actual Gobierno Nacional. Foto: Captura encuesta CB Global Data
  • La favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Foto: Captura encuesta CB Global Data
    La favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Foto: Captura encuesta CB Global Data
  • Los candidatos presidenciales y su imagen positiva vs negativa Foto: Captura encuesta CB Global Data
    Los candidatos presidenciales y su imagen positiva vs negativa Foto: Captura encuesta CB Global Data
  • La ficha técnica del sondeo. Foto: Captura encuesta CB Global Data
    La ficha técnica del sondeo. Foto: Captura encuesta CB Global Data
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 49 minutos
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A casi una semana de que los colombianos salgan a las urnas, la firma CB Global Data, que mensualmente sondea la favorabilidad de los presidentes latinoamericanos, realizó un estudio sobre la intención de voto de cara a las elecciones en Colombia.

De acuerdo con la consultora internacional, hay una apretada contienda en primera vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Este sondeo arrojó como líder al aspirante del Pacto Histórico con 36,8% sobre el candidato avalado por firmas, quien obtendría un 35,3 % de los votos.

Lea también | Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

En un tercer lugar aparece la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 17 % y cierra la lista Sergio Fajardo de Dignidad y Compromiso con un 5,7 %. El voto en blanco tendría un 2,6 % de los sufragios y un 1,6 % respondió no saber por quién votar.

Esta sería la intención de voto en primera vuelta. Foto: Captura encuesta CB Global Data
Esta sería la intención de voto en primera vuelta. Foto: Captura encuesta CB Global Data

Aunque este sondeo coincide en proyecciones hechas anteriormente por GAD3 y Atlas Intel de proyectar a Iván Cepeda entre el 36 al 38 %, sí es la primera que muestra una diferencia corta en comparación con el segundo, sugiriendo un empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error del sondeo es de un 1,9 %.

Candidato Iván Cepeda lidera, pese a insatisfacción con el Gobierno Nacional

La firma internacional sondeó en su encuesta el nivel de satisfacción que tienen los colombianos con el actual Gobierno Nacional. Sobre esta pregunta se encontró que un 59,6 % está algo o muy insatisfecho con la gestión de la actual administración, mientras que apenas un 39,2 % está muy o algo satisfecho.

Así se sienten los colombianos con el actual Gobierno Nacional. Foto: Captura encuesta CB Global Data
Así se sienten los colombianos con el actual Gobierno Nacional. Foto: Captura encuesta CB Global Data

Asimismo, los encuestados manifestaron su percepción sobre el presidente Gustavo Petro. Un 59,7 % de los colombianos sondeados tienen una imagen negativa del jefe de Estado mientras que un 38,9 % una perspectiva positiva de él.

La favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Foto: Captura encuesta CB Global Data
La favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Foto: Captura encuesta CB Global Data

En cuanto a la imagen que se tiene de los que aspiran a suceder a Gustavo Petro, quien tiene una imagen más favorable pese a estar relegado en la intención de voto es Sergio Fajardo que cuenta con un 47,5 % de imagen positiva. De cerca lo sigue el abogado Abelardo de la Espriella con un 47,3 % de favorabilidad.

La senadora Paloma Valencia tiene una imagen positiva de 45,4 % y pese a liderar la intención de voto y cercano a quienes tienen una perspectiva positiva del actual presidente, Iván Cepeda cuenta con una imagen favorable del 39,4 %.

Los candidatos presidenciales y su imagen positiva vs negativa Foto: Captura encuesta CB Global Data
Los candidatos presidenciales y su imagen positiva vs negativa Foto: Captura encuesta CB Global Data

Ficha Técnica

Población objetivo: población general +18 años.

Ámbito: Colombia

Cuotas: Sexo, nivel educativo y franja etaria

Afijación: Proporcional

Metodología: CB CAWI Research (reclutamiento online)

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa.

N= 2503 casos totales

Error muestral:+/- 1.9%

Nivel de Confianza: 95%

Trabajo de Campo: 15 A 20 DE MAYO 2026

$!La ficha técnica del sondeo. Foto: Captura encuesta CB Global Data
La ficha técnica del sondeo. Foto: Captura encuesta CB Global Data
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