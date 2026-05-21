Michael Jackson es hoy el número uno en la lista Billboard Artist 100 y es el sexto en hacerlo póstumamente

Hoy Michael Jackson es el artista más importante y que más suena en Estados Unidos (y en el mundo entero también). Murió hace casi dos décadas y, tras el éxito de su biopic llamada Michael, su música ha resurgido para quienes lo vivieron y para las nuevas generaciones que la están descubriendo.

Prueba de ello no son solo las cifras que ha alcanzado en las plataformas de streaming de cada país, sino lo que se suma también de la radio y las ventas de sus discos que aún se consiguen.

Puede leer: ¡El efecto Michael Jackson! La música del Rey del Pop aumentó sus reproducciones un 70% en Colombia

La revista Billboard confirmó que el listado Artist 100, “que Billboard lanzó en 2014, clasifica a los principales artistas en los Estados Unidos según su actividad en streaming, difusión radial, ventas de álbumes y ventas de canciones. La lista combina estas métricas en un ranking semanal multidimensional de popularidad de artistas”, explicaron.

Hoy Michael Jackson es número uno en ese listado, por primera vez, y es el sexto artista que lo hace de manera póstuma –después de David Bowie en 2016; Prince, también en 2016; XXXTentacion, quien lideró dos veces tras su muerte en 2018; Juice WRLD, quien regresó al No. 1 tras fallecer en diciembre de 2019; y Pop Smoke, quien fue No. 1 en julio de 2020 tras el lanzamiento póstumo de Shoot for the Stars, Aim for the Moon– según cifras de la revista especializada.