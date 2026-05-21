Del Amazonas a Rusia: un viaje sinfónico de la mano de Glass Marcano y Filarmed

La música clásica es siempre nueva. La interpretación varía en cada presentación; depende del director, de la orquesta, del momento, el lugar, el contexto. Todo influye, no hay un concierto igual a otro, así la obra que se interprete sea la misma.

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La directora venezolana Glass Marcano –ganadora del Premio Especial de la Orquesta en el concurso de dirección La Maestra en París en 2020– se acerca a cada obra a través de un personaje.

“Yo me pongo el papel de actriz, estudio el personaje y se lo transmito a la orquesta. Hay compositores que son tan cercanos a ti que tú no eres un personaje, sino que eres tú mismo. Tchaikovsky, que lo vamos a hacer el sábado, es un compositor con el que tengo muchas cosas en común, demasiadas, tanto en la personalidad como en la energía, en la expresión. No siento que estoy haciendo un personaje, siento que es parte de mí y eso me ayuda a acercarme de una manera más íntima con los músicos”, dice Glass.

Esta es la segunda vez que Glass se presenta en Medellín al lado de Filarmed. La primera fue hace poco más de un año, la venezolana vino a dirigir el cuarto concierto de la temporada pasada, Raíces.

Este sábado vuelve a dirigir el cuarto concierto de la temporada, denominada Identidad, en un programa que incluye Kanaima del compositor venezolano Yuri Hung, la Obertura de Ruslan y Ludmila de M. Glinka y la Sinfonía n°4 de Tchaikovsy. Glass dice que el concierto es un viaje que va del Amazonas a Rusia, de la naturaleza y la espiritualidad al amor, la obsesión, la lucha contra el destino, la búsqueda de libertad y la celebración.

–La cuarta de Tchaikovski la hice hace dos años, pero hoy en día la concepción que tengo de la sinfonía es diferente porque yo soy una persona diferente. Dirigir una obra otra vez es como bañarte en un río. Nunca te bañas con la misma agua. Nunca vas a proyectar el mismo sentimiento –cuenta Glass.

–Escucharla en vivo también es diferente cada vez...

–Si, cuando escuchas la música, realmente estás sintiendo la música, te produce vibraciones, te transporta, te recuerda situaciones, y cuando tienes una referencia de eso que vas a escuchar, sabes la historia, el contexto, al escucharla tu imaginación empieza a proyectar ese escenario y empiezas a mezclarte, es una magia que yo le recomiendo a todo el mundo que la viva.

–Esta es una música sin palabras, sin texto, hay que aprender a escucharla, sentir con el cuerpo lo que dice.

–Claro, pero a nosotros como sociedad, hablo de la Latinoamérica, nos criaron para ir a un concierto y escuchar letra, el texto.

–Casi que ni a escuchar, sino cantar.

–Exactamente. Nos cuesta escuchar la música en sí, sin texto. Nosotros nos acostumbramos a la letra, por eso es que siempre un concierto de reguetón va a tener más audiencia que una orquesta, porque una persona para sentarse una hora solamente a escuchar música e interpretar el texto a través del sonido, necesita formación. La música con texto no necesita formación. Vas, lo escuchas y entiendes porque ya la letra te está dando una información.

–¿Cómo acercarse al público de aquí?

–Cada público es diferente. Te diría que en Europa pueden ser más entusiastas porque son más amantes de la música clásica. Quizás aquí en Medellín tú haces un concierto popular y vas a tener el entusiasmo natural porque nuestra sociedad es popular. Entonces el impacto en Latinoamérica es que cuando tú haces un concierto clásico les llegue tanto al corazón de las personas, así no sean amante de la música clásica, que se levanten y diga Guau! Bravo! Cuando un público latino es eufórico en un concierto clásico es porque le tocaste el corazón. Si no, no va a suceder nada, porque para que tú puedas apreciar lo desconocido tiene que llegarte al corazón.