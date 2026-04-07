Google anunció este martes actualizaciones en las funciones para proteger la salud mental dentro de su chatbot de inteligencia artificial, Gemini, en momentos en que la empresa enfrenta una demanda por el suicidio de un usuario. Un padre en Estados Unidos demandó a Google por considerar que Gemini incitó a su hijo a suicidarse tras involucrarlo en una historia delirante.
El gigante tecnológico declaró que Gemini mostrará ahora una función rediseñada de “Hay ayuda disponible” cuando las conversaciones indiquen un posible estado de angustia mental, para facilitar el acceso a servicios de emergencia.
Cuando el chatbot detecte señales de una posible crisis relacionada con suicidio o autolesión, una interfaz simplificada ofrecerá la posibilidad de llamar o chatear con una línea de ayuda, con un solo clic.