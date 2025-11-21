¡Pilas! A días del Black Friday crecen los dominios falsos y las webs que suplantan tiendas conocidas

Check Point Research detecta un incremento significativo de dominios falsos vinculados a Black Friday y a grandes plataformas de comercio electrónico, utilizados para suplantar marcas y robar credenciales y datos de pago aprovechando esta fecha de descuentos y ofertas. Los periodos de compras estacionales suelen generar picos de registros de dominios, y los ciberdelincuentes aprovechan este patrón para ocultar infraestructura maliciosa entre webs aparentemente legítimas. Le puede interesar: Black Friday 2025 en Colombia: recomendaciones para aprovechar ofertas y evitar estafas a la hora de comprar En octubre se registraron más de ciento cincuenta dominios relacionados con Black Friday, lo que supone un aumento muy superior a la media mensual de 2025. Durante los primeros días de noviembre aparecieron más de trescientos nuevos dominios adicionales.

Entre todos los dominios observados, una de cada once nuevas webs vinculadas a Black Friday fue clasificada como maliciosa, según ha informado Check Point Research en una nota de prensa. Asimismo, la compañía de ciberseguridad ha identificado un subgrupo de estos dominios que sigue un mismo patrón de nomenclatura, combinando el año, el nombre de un país (principalmente España, Italia y Alemania) y términos vinculados a Black Friday. Algunos ejemplos son: 2025germanyblackfriday[.]com, germany2025blackfridaystores[.]com, italyblackfriday2025[.]com, spain2025blackfridayshop[.]com. Estos dominios emplean sufijos como shop, mall, stores o factory, lo que sugiere procesos automatizados de registro en grandes volúmenes. Le puede interesar: Black Friday 2025 en Colombia: fechas, descuentos y tiendas que participarán en la gran jornada de compras Todos comparten plantillas visuales similares, con logotipos genéricos y fotografías tomadas de repositorios públicos. En algunos casos, incluyen referencias a marcas conocidas como H&M, Mango, Columbia u OVS para incrementar su credibilidad. Aunque no hay evidencia directa de que se haya utilizado inteligencia artificial en estos casos concretos, la adopción creciente de esta tecnología por parte de los ciberdelincuentes permite diseñar campañas más amplias, dirigidas y difíciles de detectar.

Dominios que suplantan a grandes plataformas