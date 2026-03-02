“Los colombianos van a elegir entre democracia o dictadura”: Juan Espinal

Juan Espinal, quien tras ocho años en la Cámara de Representantes ahora aspira al Senado por el Centro Democrático, describe el último cuatrienio como un régimen de odio y populismo. Durante su gestión, el congresista se ha consolidado como una de las voces más firmes de la oposición, liderando batallas para frenar reformas que, a su juicio, amenazan la propiedad privada y la estabilidad económica del país. En diálogo con EL COLOMBIANO, hizo un balance de la última legislatura y explicó sus propuestas con las que ahora busca llegar al Senado.

Está terminando este periodo de gobierno donde hubo una especial tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cree que el Congreso en su conjunto estuvo a la altura de este gobierno o qué lectura hace?

“Estos cuatro años han sido como un calvario. Desde el Centro Democrático, que fue el primer partido en declarar la oposición al gobierno Petro, lo único que hemos hecho es contener. Insistimos en un diálogo respetuoso y directo con el gobierno, pero siempre hubo ataques, amenazas y discursos de odio. Por ese discurso de odio hoy está muerto Miguel Uribe Turbay. El Gobierno Nacional de Petro tiene responsabilidad directa en su muerte y reclamamos a la Fiscalía y al presidente saber quién dio la orden para asesinar a nuestro senador y candidato a la presidencia.

Logramos grandes triunfos, al contener y tumbar dos tributarias, dos reformas a la salud y frenar la jurisdicción agraria. Esto fue una oportunidad para demostrar que el Centro Democrático es un partido responsable, que defiende la libertad de empresa, a los colaboradores, trabajadores y sindicatos. Nosotros sacamos normas importantes como la disminución de la jornada de 48 a 42 horas, la Ley 2101, que incluso se atribuye el gobierno actual”.

Respecto a las tributarias, ¿cómo ve la situación fiscal del país para el próximo periodo?

“Es lamentable. Petro rompe la regla fiscal, una acción que genera inseguridad jurídica a los inversionistas y a las calificadoras internacionales. Cuando no le sale la tributaria, declara emergencias económicas antitécnicas para buscar recursos de los empresarios para hacer politiquería. Muestra de ello es el decreto de emergencia económica que suspendió la Corte Constitucional. Tomar $25 billones del fondo de pensiones, que es el ahorro de los colombianos, y el gasto excesivo en burocracia de $14,5 billones en contratación es mecatearse la plata de los colombianos. Al próximo presidente y al próximo Congreso les corresponderá establecer reglas claras en materia fiscal y tributaria para recuperar las finanzas del Estado. Si en Medellín nos dejaron la olla raspada, Petro no nos va a dejar ni la olla”.

Mencionaba que el Congreso frenó varios intentos de reforma a la salud. ¿Cómo ve ese tema para el próximo periodo?

“Petro acabó la salud de los colombianos. Su ‘chu chu chu’ ha matado personas. El año pasado murieron más de 2.000 personas que padecían enfermedades raras, las cuales necesitan atención y medicamentos permanentes. El sesgo ideológico contra la Ley 100 destruyó un sistema que tenía una cobertura del 98%, donde la libertad de los colombianos era elegir su EPS. Hoy más de 33 millones de ciudadanos dependen de la estatización del sistema. Gracias a Dios la Ley 100 está viva y lo que hay que hacer es apostar al fortalecimiento de la UPC en una mesa de diálogo con los gremios y las EPS que han resistido. No se trata de una reforma a la salud porque el marco legal está vigente; lo que hay que hacer es corregir lo que no funciona. Debemos mejorar la cobertura rural y las condiciones de los médicos, pero recuperando lo que Petro destruyó”.

Pasemos a Antioquia. ¿Qué balance hace y qué temas críticos quedan para el próximo gobierno?

“Gustavo Petro les dio la espalda a los alcaldes y gobernadores. Le encantan los votos de nuestro departamento, pero nos negó los recursos para terminar las vías 4G. El esfuerzo del gobernador y el alcalde de Medellín es admirable para terminar la vía al mar y que funcione Puerto Antioquia, una obra fundamental para la competitividad. Petro nos ha negado obras en todos los municipios mientras su ministro de Salud recorre el departamento haciendo politiquería. Además, debe recursos del PAE al Distrito de Medellín y más de $6,5 billones a EPM y sus filiales por la prestación del servicio de energía. Petro odia al sector minero-energético y a las generadoras. Se le olvida que Hidroituango, funcionando solo al 50 %, nos salvó de un apagón en el pico del fenómeno de El Niño en 2024”.

El Centro Democrático ha tenido ruidos por divisiones a nivel nacional recientemente. ¿Cómo ve esa situación?

“En todos los partidos hay roces políticos, pero nosotros no estamos en crisis. La única crisis que estamos empeñados en solucionar es la que ha generado Gustavo Petro. Las personas deciden si se quieren ir o llegar, eso es normal. Nuestro empeño principal es sacar adelante la lista al Senado y a la Cámara, y ganar la presidencia con Paloma Valencia”.

¿Cómo fue su decisión de dar el salto al Senado?

“Hago parte del equipo Los Paolos, liderado por la senadora Paola Holguín. Somos una tendencia dentro del Centro Democrático con una estructura sólida de concejales, alcaldes y líderes. Ella decidió que yo subiera al Senado y hoy estoy en la lista que lidera el presidente Uribe. Estoy trabajando como si la lista fuera abierta porque necesitamos que el presidente Uribe llegue y para eso necesitamos más de 4 millones de votos”.

¿Cuáles son sus proyectos bandera para llegar al Senado?

“Llevo ocho años defendiendo la seguridad energética para evitar que Colombia se apague. Hace 30 años la industria y el comercio se paralizaron por falta de energía. Necesitamos apostarle a todas las fuentes de generación, construir más proyectos como Hidroituango y Espíritu Santo. Petro debilitó las energías renovables al aumentar las transferencias del 1% al 6 %. Radiqué la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear porque la energía nuclear es la más limpia y barata. Además, radicaré tres proyectos: primero, declarar la seguridad energética como política de Estado; segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento y permisos ambientales luchando contra la corrupción de algunas corporaciones autónomas regionales y la Anla; y tercero, reglamentar la consulta previa. La consulta previa es necesaria, pero no puede ser un obstáculo para el desarrollo”.

¿Y cómo ve el pulso por la presidencia?