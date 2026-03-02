“Los colombianos van a elegir entre democracia o dictadura”: Juan Espinal

Juan Espinal, quien tras ocho años en la Cámara de Representantes ahora aspira al Senado por el Centro Democrático, describe el último cuatrienio como un régimen de odio y populismo. Durante su gestión, el congresista se ha consolidado como una de las voces más firmes de la oposición, liderando batallas para frenar reformas que, a su juicio, amenazan la propiedad privada y la estabilidad económica del país.
En diálogo con EL COLOMBIANO, hizo un balance de la última legislatura y explicó sus propuestas con las que ahora busca llegar al Senado.