Denuncian presunto “cartel del cáncer” en Nueva EPS: Clínica en Ibagué concentra diagnósticos

En medio de la crisis financiera y de atención que vive el sistema de salud, se conoció una denuncia que involucraría a la familia del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Se trataría de un presunto “cartel del cáncer” en Nueva EPS.
La denuncia —realizada con la respuesta a un derecho de petición a esa aseguradora— de la representante a la Cámara Katherine Miranda (Alianza Verde) advierte que podría haber un esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud.
Según la información recopilada por el equipo de la congresista, la Clínica Clinaltec (ubicada en Ibagué) ha concentrado “masivamente” exámenes PET-CT remitidos por la Nueva EPS desde distintas regiones del país, en su gran mayoría correspondientes a pacientes oncológicos. Los exámenes PET-CT son estudios fundamentales para diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer.