Exsecretariado de las Farc reconoce que reclutó más de 18.000 niños y que hubo abusos sexuales

Los sobrevivientes del antiguo Secretariado de las Farc le pidieron perdón a las víctimas de Colombia por haber reclutado a miles de niños para las filas de su organización terrorista, durante sus seis décadas de operaciones ilegales.
El acto hace parte de los requisitos que exige la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para acceder a los beneficios legales que contempla el Acuerdo de La Habana, como no ir a la cárcel.
El hecho está enmarcado dentro del macrocaso 07, un extenso expediente en el que participan “más de 11.000 víctimas, incluyendo 2.000 víctimas individuales y 9.027 víctimas étnicas agrupadas en cinco pueblos indígenas (Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo) y un pueblo afrocolombiano (representado por Consafro)”, según el tribunal.