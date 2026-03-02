x

Exsecretariado de las Farc reconoce que reclutó más de 18.000 niños y que hubo abusos sexuales

El acto de contrición hace parte de los requisitos que exige la JEP para concederles beneficios jurídicos a los antiguos guerrilleros.

  • De izquierda a derecha: Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londoño, antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
Los sobrevivientes del antiguo Secretariado de las Farc le pidieron perdón a las víctimas de Colombia por haber reclutado a miles de niños para las filas de su organización terrorista, durante sus seis décadas de operaciones ilegales.

El acto hace parte de los requisitos que exige la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para acceder a los beneficios legales que contempla el Acuerdo de La Habana, como no ir a la cárcel.

El hecho está enmarcado dentro del macrocaso 07, un extenso expediente en el que participan “más de 11.000 víctimas, incluyendo 2.000 víctimas individuales y 9.027 víctimas étnicas agrupadas en cinco pueblos indígenas (Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo) y un pueblo afrocolombiano (representado por Consafro)”, según el tribunal.

El acto de contrición estuvo a cargo de Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy miembros del partido político Comunes.

Mediante un video, expuesto este lunes en la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, lamentaron lo sucedido y expresaron arrepentimiento.

“Hoy vine a hablar de lo que la guerra le robó a miles de niños en Colombia, y no hay discurso que pueda reparar eso”, comenzó diciendo en la grabación Londoño, quien bajo el alias de “Timochenko” fue el último comandante de esa organización.

Dijo que se demoraron en expresar ese arrepentimiento porque se trató de “algo complejo” que significaba una “reflexión interna”.

“Quiero pedir perdón a las víctimas directas e indirectas, y a la sociedad en general”, manifestó.

“La Sala documentó que esta violencia sucedió a gran magnitud y escala, llegando a determinar un universo de 18.677 víctimas, desde 1971 hasta 2016. Resaltando una violencia que era invisible, incluso frente al mismo Estado que, según registros depurados, sólo había adelantado 387 investigaciones por estos hechos y contaba con 45 sentencias en contra de miembros de esta antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias”, señaló la JEP en un comunicado.

En las 2.000 víctimas individuales caracterizadas en la investigación, hay adultos que fueron reclutados cuando eran menores de edad, algunos de ellos con menos de 15 años, quienes también sufrieron abusos sexuales de parte de los insurgentes.

“La Sala, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, busca a 485 niños y niñas reclutados por las antiguas Farc-EP que no volvieron a sus hogares”, acotó la entidad.

