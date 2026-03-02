Las series y películas que llegarán a Netflix, Apple TV, Prime Video y HBO Max en marzo 2026

En marzo de 2026, series de larga trayectoria estrenarán nuevas temporadas o tendrán nuevos comienzos en otros formatos. Luego de tres años de espera, el 27 de marzo llegará a Apple TV+ la quinta temporada de Para toda la humanidad, la serie de ciencia ficción creada por Ronald D. Moore, guionista de Star Trek. Lea: De “Matarreyes” en Juego de Tronos a esposo en fuga: Nikolaj Coster-Waldau regresa a la televisión Y como ejemplo de esa segunda situación, este mes regresarán los Peaky Blinders a Netflix, la pandilla británica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Con un pódcast y una película, esta historia volverá a la plataforma de streaming. Además de estas producciones, conozca una selección de series y películas que llegarán a Netflix, Apple TV+, Prime Video y HBO Max en marzo de 2026:

Estrenos de Netflix en marzo de 2026

El 5 de marzo se estrenará Vladimir, una serie de ocho capítulos protagonizada por Rachel Weisz y Leo Woodall. “Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo... y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera”, dice la sinopsis de la producción basada en el libro homónimo de la escritora Julia May Jonas.

Después, el 20 de marzo llegará Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que mostrará qué ocurrirá con Tommy Shelby –interpretado por Cillian Murphy– después del final de la serie emitido en 2022. A cines de Estados Unidos la cinta llegará el 6 de marzo, por lo que ese mismo día se estrenará en la plataforma de streaming un pódcast sobre en el que creadores y protagonistas hablan sobre el nuevo film. En marzo se estrenarán dos producciones con talento colombiano en Netflix. A partir del 18 de marzo estará disponible la cuarta y última temporada de La primera vez, y el 27 de marzo podrá verse Aún es de noche en Caracas, película protagonizada por la actriz colombiana Natalia Reyes ambientada en la crisis social venezolana.

Estrenos de Apple TV en marzo de 2026

El 13 de marzo se estrenará la serie documental Twisted Yoga, donde antiguos miembros de una escuela de yoga tántrico relatan los presuntos abusos y manipulaciones por parte de un supuesto gurú. Cinco días después saldrá el primer episodio de Mujeres imperfectas, una de las grandes apuestas de esta plataforma de streaming para 2026. Protagonizada por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, esta producción cuenta la historia de un grupo de amigas que ante la muerte de una de ellas debe enfrentar que todos sus secretos salgan a la luz.

Franck y sus amigos de toda la vida cazan juntos todos los fines de semana, pero un domingo, se topan con otro grupo de cazadores que empieza a perseguirlos sin explicación alguna. Esa es la sinopsis de Furtivo, la miniserie que llegará a Apple TV el 4 de marzo.

Estrenos de Prime Video en marzo de 2026

El 4 de marzo también se estrenará en Prime Video El joven Sherlock, la nueva serie sobre el reconocido detective que cuenta cómo resolvió su primer caso. Protagonizada por Hero Fiennes-Tiffin, esta es una de las producciones originales de Amazon más esperadas de 2026.

A partir del 11 de marzo estará disponible en esa misma plataforma Scarpetta: Médico forense, serie sobre la doctora Kay Scarpetta, quien se dedica a estudiar los cuerpos de las víctimas para descubrir a los asesinos. La protagonista de esta adaptación de una novela de Patricia Cornwell será Nicole Kidman. Y dos días después se estrenará La Oficina, la adaptación mexicana del formato de BBC Studios. En este caso se trata de la oficina de Jabones Olimpo en Aguascalientes, donde los empleados deben lidiar con Jerónimo Ponce III, heredero y gerente regional, un jefe inexperto que vuelve el trabajo un caos.

Estrenos de HBO Max en marzo de 2026