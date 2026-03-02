Las series y películas que llegarán a Netflix, Apple TV, Prime Video y HBO Max en marzo 2026

En marzo de 2026, series de larga trayectoria estrenarán nuevas temporadas o tendrán nuevos comienzos en otros formatos. Luego de tres años de espera, el 27 de marzo llegará a Apple TV+ la quinta temporada de Para toda la humanidad, la serie de ciencia ficción creada por Ronald D. Moore, guionista de Star Trek.
Y como ejemplo de esa segunda situación, este mes regresarán los Peaky Blinders a Netflix, la pandilla británica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Con un pódcast y una película, esta historia volverá a la plataforma de streaming.
Además de estas producciones, conozca una selección de series y películas que llegarán a Netflix, Apple TV+, Prime Video y HBO Max en marzo de 2026: