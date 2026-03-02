Viajero argentino que recorría Latinoamérica denunció entre lágrimas el robo de su mochila en Bogotá: “Perdí todo”

Un nuevo incidente de seguridad que involucra a un joven argentino identificado como Augusto Cardinale, ocurrió en Colombia. El extranjero denunció a través de su cuenta de Instagram haber sido víctima de un hurto a mano armada en el país. Lea también: Diego Guauque denunció robo a plena luz del día en restaurante de Bogotá: “Nos encañonó” Entre lágrimas, el extranjero contó que, mientras recorría Latinoamérica como parte de su proyecto de vida, el pasado 26 de febrero le quitaron un bolso (mochila) en el que llevaba su pasaporte, documentos de identidad, carné de vacunación, así como 800 dólares para ingresar a Panamá.

“Arranco a pedalear, boludo, pierdo la mochila, no sé dónde está. Me hice como diez kilómetros, no encuentro el pasaporte, DNI, el carné de vacunación, todo para entrar a Panamá. Los dólares, tenía como 700-800 dólares. Perdí todo, guacho, no sé dónde está. Y estoy hace como una hora así, todo feo”, expresó Cardinale en el video. Entérese: Regresa el “paseo millonario” y crece el miedo en Colombia: “por favor, que no haya impunidad” El joven explicó que en ese momento intentó pedir ayuda a transeúntes y a un policía, pero que todo fue en vano, pues aseguró haber percibido indiferencia y poca empatía frente a lo que acababa de ocurrirle en Bogotá. “(...) Y la gente pasa y te mira... y nadie te pregunta si está todo bien. Frené a un policía para ver si podía denunciar, y el loco no me dio ni pelota ni información. Le dije que soy argentino, que perdí todo. Al loco le chupó un huevo y siguió caminando, amigo”, añadió el extranjero mientras trataba de tranquilizarse. “¿Cómo puede ser que haya tanta gente de mierda también?”