El alcalde Galán anunció nuevas medidas contra paseos millonarios en Bogotá

El aumento en los registros de secuestro extorsivo en Bogotá se debe, según la Alcaldía, a un cambio en la tipificación del delito que ahora incluye los paseos millonarios. Sin embargo, la discusión pública gira en torno a si esto refleja también un deterioro real en la seguridad.
La seguridad en Bogotá volvió a ser motivo de debate en la agenda pública después del secuestro de Diana Ospina, quien estuvo secuestrada después de ser víctima de un paseo millonario tras salir de una discoteca en Chapinero.
Con hechos como ese, la gente en Bogotá no ha sentido que “camina segura”, como dicta el Plan Distrital de Desarrollo propuesto por la alcaldía de Galán. Entre otros asesinatos que han sido tema de conversación en los últimos meses han estado el del empresario Gustavo Aponte el 11 de febrero o el del joven Jean Claude Bossard el 2 de diciembre.