x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Estamos beneficiando la ilegalidad”: empresarios de Colombia y Ecuador piden suspender aranceles

Los gremios advirtieron que la mayoría de las empresas que exportan a Ecuador son mipymes. De las 2.400 firmas activas en ese mercado, hasta el 75% pertenece a este segmento, que hoy enfrenta riesgos como reducción de ventas, sobrecostos por inventarios acumulados y despidos de personal.

  • Rueda de prensa conjunta entre la Andi y el Comité Empresarial Ecuatoriano para presentar postura frente a las recientes medidas comerciales adoptadas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Foto: Cortesía
    Rueda de prensa conjunta entre la Andi y el Comité Empresarial Ecuatoriano para presentar postura frente a las recientes medidas comerciales adoptadas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
bookmark

Durante una rueda de prensa conjunta con el Comité Empresarial Ecuatoriano, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para actuar con responsabilidad y avanzar en el desmonte de las medidas que hoy afectan el comercio formal entre ambos países.

El dirigente destacó que el vínculo binacional ha sido el resultado de años de integración productiva y cooperación empresarial sostenid

En contexto: Colombia contraataca a Ecuador y eleva del 30% al 50% los aranceles a más de 100 productos

“A uno no se le puede pasar por alto que el trabajo que se ha venido realizando por tantos años entre Ecuador y Colombia es quizá el trabajo de integración económica más profundo que hay en toda Latinoamérica”, afirmó.

Integración económica en riesgo por restricciones comerciales

Mac Master explicó que existen compañías en Colombia que venden más del 70% de su producción en Ecuador, así como empresas ecuatorianas con alta dependencia del mercado colombiano. En ese contexto, advirtió que la imposición de restricciones comerciales amenaza directamente su sostenibilidad.

“Sabemos en este momento de empresas que pueden perder totalmente su viabilidad en caso de que esta situación siga el camino que nos han venido mostrando las autoridades de los dos países”, señaló.

Vea aquí: Guerra arancelaria hace inviable el comercio con Ecuador, advierte Analdex

El presidente de la Andi fue enfático en que las medidas restrictivas afectan la estructura productiva y no solucionan los problemas de fondo. “Las restricciones al comercio no son otra cosa que restricciones a la producción”, sostuvo, y agregó que “no tiene ningún sentido que ninguna de las dos naciones acuda a mecanismos de restricciones al comercio para solucionar problemas que no son del comercio”.

Mipymes, las más vulnerables ante la crisis bilateral

Por su parte, María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), alertó sobre el fuerte impacto que la situación podría tener en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ospina indicó que, de las 2.400 empresas que actualmente exportan a Ecuador, entre el 65% y el 75% corresponde a mipymes. Estas compañías, explicó, enfrentan el riesgo de perder mercado, acumular inventarios o verse obligadas a reducir personal ante la caída del intercambio.

Analdex exige a Petro levantar barreras comerciales

A las voces gremiales se sumó la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), encabezada por Javier Díaz Molina, quien exigió al presidente Gustavo Petro suspender dichos aranceles.

Puede leer: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

Según Díaz, las barreras impuestas —incluyendo aranceles, sobretasas y restricciones de seguridad— solo favorecen a quienes operan fuera de la legalidad. El dirigente reclamó la eliminación urgente de estos obstáculos e insistió en que ambos gobiernos deben priorizar el comercio formal.

“Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad”, concluyó.

Comercio bilateral mueve US$3.000 millones y 200.000 empleos

Actualmente, el intercambio comercial y las inversiones entre Colombia y Ecuador alcanzan cerca de 3.000 millones de dólares. Esta dinámica involucra a más de 2.400 empresas y genera alrededor de 200.000 empleos en ambos países.

Lea también: Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

En conjunto, los gremios reiteraron el llamado a que se privilegie la vía diplomática y se actúe con celeridad para evitar que el sector productivo asuma los costos de decisiones políticas.

Coincidieron en que mantener abiertas las puertas del comercio bilateral es clave para proteger el empleo formal, la estabilidad empresarial y la integración económica construida durante décadas.

Temas recomendados

Comercio exterior
Empresas
Sectores económicos
Andi
Gremios
Arancel
Mipymes
Colombia
Ecuador
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida