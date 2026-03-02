“Estamos beneficiando la ilegalidad”: empresarios de Colombia y Ecuador piden suspender aranceles

Durante una rueda de prensa conjunta con el Comité Empresarial Ecuatoriano, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para actuar con responsabilidad y avanzar en el desmonte de las medidas que hoy afectan el comercio formal entre ambos países. El dirigente destacó que el vínculo binacional ha sido el resultado de años de integración productiva y cooperación empresarial sostenid En contexto: Colombia contraataca a Ecuador y eleva del 30% al 50% los aranceles a más de 100 productos “A uno no se le puede pasar por alto que el trabajo que se ha venido realizando por tantos años entre Ecuador y Colombia es quizá el trabajo de integración económica más profundo que hay en toda Latinoamérica”, afirmó.

Integración económica en riesgo por restricciones comerciales

Mac Master explicó que existen compañías en Colombia que venden más del 70% de su producción en Ecuador, así como empresas ecuatorianas con alta dependencia del mercado colombiano. En ese contexto, advirtió que la imposición de restricciones comerciales amenaza directamente su sostenibilidad. “Sabemos en este momento de empresas que pueden perder totalmente su viabilidad en caso de que esta situación siga el camino que nos han venido mostrando las autoridades de los dos países”, señaló. Vea aquí: Guerra arancelaria hace inviable el comercio con Ecuador, advierte Analdex El presidente de la Andi fue enfático en que las medidas restrictivas afectan la estructura productiva y no solucionan los problemas de fondo. “Las restricciones al comercio no son otra cosa que restricciones a la producción”, sostuvo, y agregó que “no tiene ningún sentido que ninguna de las dos naciones acuda a mecanismos de restricciones al comercio para solucionar problemas que no son del comercio”.

Mipymes, las más vulnerables ante la crisis bilateral

Por su parte, María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), alertó sobre el fuerte impacto que la situación podría tener en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ospina indicó que, de las 2.400 empresas que actualmente exportan a Ecuador, entre el 65% y el 75% corresponde a mipymes. Estas compañías, explicó, enfrentan el riesgo de perder mercado, acumular inventarios o verse obligadas a reducir personal ante la caída del intercambio.

Analdex exige a Petro levantar barreras comerciales

A las voces gremiales se sumó la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), encabezada por Javier Díaz Molina, quien exigió al presidente Gustavo Petro suspender dichos aranceles. Puede leer: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50% Según Díaz, las barreras impuestas —incluyendo aranceles, sobretasas y restricciones de seguridad— solo favorecen a quienes operan fuera de la legalidad. El dirigente reclamó la eliminación urgente de estos obstáculos e insistió en que ambos gobiernos deben priorizar el comercio formal. “Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad”, concluyó.

Comercio bilateral mueve US$3.000 millones y 200.000 empleos