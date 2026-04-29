¿Final de “Terminator”? Musk, en juicio contra OpenAI, advierte que la IA “podría matarnos a todos”

El magnate Elon Musk subió al estrado el martes para acusar al director de OpenAI, Sam Altman, de traicionar el orígen sin ánimo de lucro de la compañía creadora de ChatGPT, en un juicio que podría tener consecuencias profundas para el sector de la inteligencia artificial.
En su día Musk apoyó la creación de OpenAI, una startup con la que ahora su chatbot Grok compite en el sector de la IA. Musk sostiene en su demanda que fue engañado respecto a que la misión de OpenAI fuera altruista. La demanda del multimillonario incluye a Microsoft, actual socio de la empresa.
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