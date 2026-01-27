x

¿No es tan seguro? Una demanda acusa a Meta de acceder a los chats de WhatsApp de sus usuarios

Los denunciantes también tildan de falsa la medida de cifrado de extremo a extremo de la plataforma.

  • La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco. Foto Depositphotos.
    La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco. Foto Depositphotos.
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

Una nueva demanda interpuesta contra Meta por distintos grupos internacionales, acusa a la compañía de acceder a los mensajes de los usuarios en WhatsApp, alegando que sus medidas de cifrado de extremo a extremo son falsas, aunque la red social lo niega.

Le puede interesar: ¿Debe actualizar su tarjeta Cívica para el metro de Medellín? Estos son los pasajeros que no necesitan hacer el trámite

Una de las particularidades que caracteriza la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta es que aplica su tecnología de cifrado de extremo a extremo en todas sus funciones, desde los mensajes de los chats hasta las copias de seguridad con llaves de acceso.

Esta medida de seguridad y privacidad, que está activada por defecto, garantiza que solo el emisor y el receptor accedan a los mensajes, fotografías y llamadas en la red social, cifrando la información y, con ello, impidiendo que terceros, incluido la propia Meta, puedan acceder a su contenido y su ubicación en tiempo real o sus actualizaciones de estado, como indica en su página de ayuda.

Sin embargo, se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco donde se alega que Meta almacena, analiza y puede acceder a todas las comunicaciones en WhatsApp, a pesar de las supuestas medidas de privacidad.

Concretamente, el grupo de demandantes, que incluye acusaciones de abogados de Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica, señala que el sistema de cifrado de extremo a extremo de WhatsApp y sus herramientas de seguridad son falsas, como ha recogido Bloomberg, quien ha tenido acceso a la demanda.

El portavoz de WhatsApp, Andy Stone, por su parte, ha respondido a estas acusaciones, según el citado medio, asegurando que “cualquier afirmación de que los mensajes de WhatsApp no están cifrados es categóricamente falsa y absurda”, al tiempo que ha matizado que la red social lleva utilizando el cifrado de extremo a extremo, mediante el protocolo Signal durante una década. “Esta demanda es una ficción frívola”, ha sentenciado.

