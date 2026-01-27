¿No es tan seguro? Una demanda acusa a Meta de acceder a los chats de WhatsApp de sus usuarios

Una nueva demanda interpuesta contra Meta por distintos grupos internacionales, acusa a la compañía de acceder a los mensajes de los usuarios en WhatsApp, alegando que sus medidas de cifrado de extremo a extremo son falsas, aunque la red social lo niega.

Una de las particularidades que caracteriza la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta es que aplica su tecnología de cifrado de extremo a extremo en todas sus funciones, desde los mensajes de los chats hasta las copias de seguridad con llaves de acceso.

Esta medida de seguridad y privacidad, que está activada por defecto, garantiza que solo el emisor y el receptor accedan a los mensajes, fotografías y llamadas en la red social, cifrando la información y, con ello, impidiendo que terceros, incluido la propia Meta, puedan acceder a su contenido y su ubicación en tiempo real o sus actualizaciones de estado, como indica en su página de ayuda.