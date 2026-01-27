Atención | Registraduría rechazó inscripción de Daniel Quintero para la consulta de marzo

La Registraduría Nacional rechazó la inscripción de Daniel Quintero para la consulta presidencial de la izquierda, denominada “Frente por la Vida”, y le remitió el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que determine si Iván Cepeda puede participar en la jornada del próximo 8 de marzo.
Desde la entidad, se determinó que “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.
En cuanto a las otras candidaturas, que incluye al candidato Iván Cepeda, quien ya partició en la pasada consulta del Pacto Histórico, la Registraduría determinó que “Mediante la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado ‘Frente por la vida’, con miras a participar en la citada consulta, para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos”, se lee en el comunicado de la Registraduría.