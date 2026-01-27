Atención | Registraduría rechazó inscripción de Daniel Quintero para la consulta de marzo

La Registraduría Nacional rechazó la inscripción de Daniel Quintero para la consulta presidencial de la izquierda, denominada “Frente por la Vida”, y le remitió el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que determine si Iván Cepeda puede participar en la jornada del próximo 8 de marzo. Desde la entidad, se determinó que “aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”. En cuanto a las otras candidaturas, que incluye al candidato Iván Cepeda, quien ya partició en la pasada consulta del Pacto Histórico, la Registraduría determinó que “Mediante la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado ‘Frente por la vida’, con miras a participar en la citada consulta, para que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos”, se lee en el comunicado de la Registraduría.

La candidatura de Quintero

Si bien Quintero se postuló para participar en la consulta de octubre pasado que dio como ganador a Iván Cepeda como candidato único del petrismo –e incluso, su nombre salió en el tarjetón–, a última hora decidió apartarse del mecanismo. Desde entonces, consciente de una aparente inhabilidad, decidió insistir en inscribir su comité de recolección de firmas y avalar así su candidatura a la Casa de Nariño. No obstante, la Registraduría dijo no a esa alternativa, advirtiendo que estaba inhabilitado para recoger las firmas por no haber renunciado formalmente a la consulta del Pacto Histórico.

La norma es tajante: un mismo candidato, que en este caso ya acudió a una consulta, no puede acudir a otro mecanismo para participar en el mismo certamen electoral. “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral”, señala la ley. Por ello, a mediados de diciembre –en una cuestionada decisión– sorprendió anunciando que el partido de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) le dio el aval para presentarse a la contienda. Según información publicada por La Silla Vacía, quien habría propiciado este movimiento sería Roy Barreras, candidato del partido La Fuerza. A pesar de este nuevo camino, Quintero aún necesitaba el aval de la Registraduría para poder medirse a una consulta en marzo —como la del Frente Amplio, en donde estaría también su antiguo compañero Iván Cepeda— o ir directamente a las presidenciales de mayo.

Lo que dijo Quintero

El exalcade de Medellín, a través de sus redes sociales, publicó dos mensajes al tiempo sobre esta decisión. Primero, un video en el que mostraba, desde la Registraduría, su inscripción a esta consulta que se realizará el 8 de marzo. No obstante, de forma contradictoria, al tiempo publicó un mensaje también a través de su cuenta de X (antes Twitter) en el que aseguró que “el CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura” y le respondió directamente a la decisión de la Registraduría: “No puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos”.