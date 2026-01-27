“Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

En el marco de las investigaciones por el trágico envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores de edad en Bogotá, se han conocido reveladoras declaraciones de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, ante la Fiscalía sobre su vínculo con Zulma Guzmán, principal sospechosa del crimen.
El testimonio del economista fue revelado por Noticias Caracol y en él, De Bedout detalló ante el ente acusador diferentes etapas de la relación extramatrimonial que sostuvo con la empresaria, reiterando en varias ocasiones que este episodio fue para él un desacierto personal.