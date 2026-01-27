¿Federico Gutiérrez se viste de ‘Tigre’? Creemos apoyará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

El panorama político de cara a las elecciones de 2026 ha dado un giro importante en Medellín: el movimiento ciudadano Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en el pasado ha hecho llave con el Centro Democrático, esta vez cambiará de bando y oficializará su adhesión a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.
Esta alianza, que se formalizará este miércoles a las 11:00 de la mañana en un evento programado en la Central Mayorista de Antioquia, se consolidó tras una serie de reuniones privadas en las que también participó la casa “Char” de Barranquilla.