Tragedia en la vía Panamericana: varios muertos tras choque entre bus y tractocamión

En la mañana de este martes 27 de enero de 2026, se registró un grave accidente de tránsito en la vía Panamericana, en el tramo que conecta a las ciudades de Popayán y Cali.

El siniestro ocurrió específicamente en el sector conocido como Pescador, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción del municipio de Caldono, Cauca.

El accidente involucró a una buseta de servicio público de pasajeros perteneciente a la empresa Velotax, con placas KUM-169, la cual colisionó violentamente contra un tractocamión.

Tras el fuerte impacto, el vehículo de carga explotó y se generó un incendio de gran magnitud que envolvió a ambos automotores, produciendo una densa columna de humo visible desde varios puntos de la carretera.