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Nasa vigila asteroide que pasaría cerca de la Tierra en 2032, ¿hay peligro?

El asteroide 2024 YR4 permanece bajo seguimiento internacional luego de superar el umbral técnico de riesgo que activa protocolos de defensa planetaria. Aunque la Nasa asegura que el peligro es bajo, científicos continúan monitoreando su trayectoria.

  • La Nasa mantiene vigilancia permanente sobre el asteroide 2024 YR4 por su posible acercamiento a la Tierra en diciembre de 2032. FOTO: Magnific.
    La Nasa mantiene vigilancia permanente sobre el asteroide 2024 YR4 por su posible acercamiento a la Tierra en diciembre de 2032. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra volvió a despertar preocupación luego de que la NASA confirmara que mantiene bajo monitoreo constante al asteroide 2024 YR4, un objeto espacial considerado cercano a la órbita terrestre.

Aunque los expertos recalcan que el riesgo de impacto sigue siendo bajo, las probabilidades calculadas en los últimos meses llevaron a activar protocolos internacionales de vigilancia y seguimiento científico para este tipo de fenómenos astronómicos.

De acuerdo con los análisis más recientes, el asteroide tendría un tamaño estimado de entre 40 y 90 metros de diámetro, una característica que resulta determinante para calcular el posible daño que podría generar en caso de ingresar a la atmósfera terrestre.

El objeto hace parte de los llamados NEO, sigla en inglés de “Near Earth Objects” o cuerpos cercanos a la Tierra. Estos cuerpos rocosos son observados permanentemente por agencias espaciales debido a que sus trayectorias podrían cruzarse con la órbita del planeta.

Según los cálculos realizados hasta ahora, el momento de mayor acercamiento del asteroide ocurriría el 22 de diciembre de 2032. Sin embargo, la NASA y otros organismos científicos han explicado que las probabilidades de impacto disminuyeron gracias a nuevas observaciones realizadas durante los últimos meses.

A pesar de esa reducción, el asteroide superó el umbral técnico del 1% de probabilidad de impacto, una condición que activa automáticamente mecanismos internacionales de monitoreo y notificación entre agencias científicas y organismos especializados en defensa planetaria.

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Los investigadores han insistido en que este procedimiento forma parte de los protocolos normales de prevención y no representa una amenaza inmediata para la población mundial.

Los modelos científicos manejados hasta el momento indican que, debido a su tamaño, el asteroide podría explotar antes de tocar la superficie terrestre. Este fenómeno, conocido como explosión atmosférica, puede reducir significativamente el impacto directo sobre el planeta.

Expertos analizan el tamaño y la trayectoria del asteroide para determinar los posibles efectos que tendría en caso de ingresar a la atmósfera terrestre. FOTO: Magnific.
Expertos analizan el tamaño y la trayectoria del asteroide para determinar los posibles efectos que tendría en caso de ingresar a la atmósfera terrestre. FOTO: Magnific.

Los expertos también señalan que, si el ingreso del objeto ocurriera sobre el océano, sería poco probable que provocara un tsunami de gran magnitud. Sin embargo, un impacto o explosión sobre una zona urbana sí podría ocasionar daños materiales importantes, dependiendo del tamaño definitivo del asteroide y de la altura a la que se produzca la detonación en la atmósfera.

Por ahora, la comunidad científica continuará observando la trayectoria del 2024 YR4 mientras se recopilan nuevos datos que permitan precisar con mayor exactitud su comportamiento en los próximos años.

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