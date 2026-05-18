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Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal

Las autoridades hallaron en Cúcuta el vehículo usado en la desaparición de Yulixa Toloza, tras salir de una clínica estética ilegal en Bogotá. Ella sigue desaparecida.

  • La búsqueda de Yulixa Toloza continúa de manera prioritaria tanto en Colombia como en los corredores fronterizos con Venezuela. FOTO: redes sociales.
    La búsqueda de Yulixa Toloza continúa de manera prioritaria tanto en Colombia como en los corredores fronterizos con Venezuela. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio de la angustia que embarga a los familiares de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ya completa cinco días desaparecida, las autoridades lograron dar con una pista crucial en la frontera con Venezuela.

En un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander), la comunidad local localizó el vehículo en el que la mujer fue trasladada por la fuerza tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, permanece bajo custodia de la Sijín y está siendo sometido a rigurosos peritajes forenses. Los investigadores buscan recolectar pruebas biológicas en su interior para determinar si Yulixa cruzó la frontera o si aún permanece en territorio colombiano.

Como dato particular, la carrocería presentaba marcas recientes de pintura verde, un intento rudimentario de los sospechosos por alterar la identidad del carro durante la huida.

Puede leer: Nueva llamada y cuatro testigos, claves de la desaparación de Yulixa Toloza en centro estético ilegal

Dos capturados por ocultamiento de evidencia

Durante el operativo de recuperación del carro, las autoridades locales ubicaron a dos personas que lo tenían bajo su cargo en Cúcuta. Aunque de manera preliminar se confirmó que ninguno de ellos corresponde a los administradores del centro estético, la Fiscalía los imputará en las próximas horas por el delito de ocultamiento de evidencia.

Mientras tanto, el propietario legítimo del vehículo ya se presentó ante la Sijín en Bogotá para desvincularse del caso, demostrando que el carro estaba bajo el control de los esteticistas.

La Sijín de la Policía de Cúcuta asumió la custodia del automotor, el cual ya está siendo sometido a rigurosos peritajes forenses. Los investigadores buscan fluidos o rastros biológicos que permitan determinar si Yulixa Toloza estuvo consciente en el vehículo, su estado de salud durante el trayecto y si alcanzó a llegar a la zona fronteriza.

Entérese: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Una huida a contrarreloj desde el sur de Bogotá

La reconstrucción de los hechos, basada en cámaras de seguridad del barrio Venecia, al sur de Bogotá, demuestra lo frenético de la fuga orchestrada por los responsables de la estética Beauty Láser M-L.

-Miércoles 13 de mayo (7:24 p. m.): Cámaras registran el momento en que dos sujetos suben a la fuerza a Yulixa Toloza al Chevrolet Sonic gris. Testigos afirmaron que la mujer lucía “desorientada y con los labios morados”, signos claros de una severa complicación médica.

-Jueves 14 de mayo (1:50 a. m.): El vehículo reporta su primer rastro electrónico fuera de Bogotá al cruzar el peaje de Los Andes, en la Autopista Norte.

-Jueves 14 de mayo (2:14 a. m.): El carro pasa por el peaje de El Roble (vía Sesquilé - Gachancipá), rumbo al norte de Colombia.

El foco de la investigación criminal se centra ahora en el “bache temporal” de cinco horas y media entre la salida del local y el primer peaje. La Fiscalía intenta establecer si el vehículo permaneció oculto en Bogotá mientras coordinaban la huida, o si Toloza fue llevada a un centro médico clandestino.

Por este hecho, las autoridades buscan activamente a tres personas de nacionalidad venezolana vinculadas al establecimiento ilegal: María Fernanda Delgado Hernández (propietaria del local), su pareja sentimental Edinson Torres, y Eduardo David Ramos, identificado por las clientas como un antiguo auxiliar del local que habría actuado como el supuesto cirujano.

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