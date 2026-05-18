Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal

En medio de la angustia que embarga a los familiares de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que ya completa cinco días desaparecida, las autoridades lograron dar con una pista crucial en la frontera con Venezuela.
En un pastizal cercano a un conjunto residencial de Cúcuta (Norte de Santander), la comunidad local localizó el vehículo en el que la mujer fue trasladada por la fuerza tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.
El automóvil, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, permanece bajo custodia de la Sijín y está siendo sometido a rigurosos peritajes forenses. Los investigadores buscan recolectar pruebas biológicas en su interior para determinar si Yulixa cruzó la frontera o si aún permanece en territorio colombiano.
Como dato particular, la carrocería presentaba marcas recientes de pintura verde, un intento rudimentario de los sospechosos por alterar la identidad del carro durante la huida.