Nueva masacre en el Cauca: asesinaron y abandonaron a tres hombres con panfletos en Santander de Quilichao

La violencia no da tregua en el suroeste del país, en donde, en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, los habitantes de la zona rural del norte del Cauca se despertaron con un macabro hallazgo. Sobre la vía que comunica la cabecera urbana de Santander de Quilichao con la vereda La Palomera, en el camino hacia Jambaló, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres que presentaban múltiples impactos de bala. El hecho, que fue confirmado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se convirtió en la masacre número 55 en lo que va del año 2026 en Colombia. Al lado de los cadáveres, los homicidas dejaron un cartel con mensajes amenazantes vinculados a la mal llamada “limpieza social”, presuntamente firmado por las disidencias de las Farc. Siga leyendo: Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla

El horror en la vía a La Palomera

El hallazgo se produjo en las primeras horas del lunes, aunque las autoridades presumen que el triple homicidio se ejecutó en la noche del domingo 17 de mayo. Los cuerpos civiles quedaron tendidos a un costado de la carretera, desatando el pánico entre las comunidades campesinas e indígenas que transitan frecuentemente por este corredor. Hasta el momento, la identidad de las tres víctimas no ha sido establecida. La crítica situación de orden público que se vive en este sector rural ha impedido el ingreso oportuno de los miembros de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y los peritos judiciales de la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento técnico de los cuerpos. Ante el temor colectivo y las restricciones de movilidad impuestas por los ilegales, los mismos habitantes de la vereda evalúan la necesidad de trasladar los cadáveres por sus propios medios hasta la sede de Medicina Legal en el casco urbano del municipio.

Alertas de la Defensoría y los grupos criminales que azotan la región