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Nueva masacre en el Cauca: asesinaron y abandonaron a tres hombres con panfletos en Santander de Quilichao

Una nueva masacre en Santander de Quilichao, Cauca, deja tres muertos, encendiendo las alarmas de orden público en Colombia durante este puente festivo de 2026.

  • utoridades investigan una masacre reportada en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. FOTO: Colprensa.
    utoridades investigan una masacre reportada en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 44 minutos
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La violencia no da tregua en el suroeste del país, en donde, en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, los habitantes de la zona rural del norte del Cauca se despertaron con un macabro hallazgo.

Sobre la vía que comunica la cabecera urbana de Santander de Quilichao con la vereda La Palomera, en el camino hacia Jambaló, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres que presentaban múltiples impactos de bala.

El hecho, que fue confirmado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se convirtió en la masacre número 55 en lo que va del año 2026 en Colombia.

Al lado de los cadáveres, los homicidas dejaron un cartel con mensajes amenazantes vinculados a la mal llamada “limpieza social”, presuntamente firmado por las disidencias de las Farc.

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El horror en la vía a La Palomera

El hallazgo se produjo en las primeras horas del lunes, aunque las autoridades presumen que el triple homicidio se ejecutó en la noche del domingo 17 de mayo. Los cuerpos civiles quedaron tendidos a un costado de la carretera, desatando el pánico entre las comunidades campesinas e indígenas que transitan frecuentemente por este corredor.

Hasta el momento, la identidad de las tres víctimas no ha sido establecida. La crítica situación de orden público que se vive en este sector rural ha impedido el ingreso oportuno de los miembros de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y los peritos judiciales de la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento técnico de los cuerpos.

Ante el temor colectivo y las restricciones de movilidad impuestas por los ilegales, los mismos habitantes de la vereda evalúan la necesidad de trasladar los cadáveres por sus propios medios hasta la sede de Medicina Legal en el casco urbano del municipio.

Alertas de la Defensoría y los grupos criminales que azotan la región

La zona norte del departamento del Cauca es un territorio en constante disputa. De acuerdo con informes de inteligencia militar, en esta jurisdicción operan el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, ambos pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, estructuras que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial con diversas bandas delincuenciales de carácter local.

Este trágico escenario ya había sido advertido por las autoridades civiles. La Defensoría del Pueblo emitió recientemente la Alerta Temprana (AT) 013/25, en la que se incluyó de forma prioritaria a Santander de Quilichao, exigiendo una acción institucional inmediata frente a la imposición de normas de conducta y gobernanza ilegal por parte de los grupos armados tradicionales.

Asimismo, la comunidad ya se encontraba bajo el radar de la AT 036/23, documento que alertaba sobre el riesgo extremo para la población civil debido a las confrontaciones directas del Frente Dagoberto Ramos, la instrumentalización de la ciudadanía y la expansión de economías ilícitas en la región.

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El recrudecimiento de la violencia armada durante este segundo puente festivo de mayo de 2026 no es exclusivo del departamento del Cauca. A este doloroso episodio se suma otra masacre registrada en el departamento de Antioquia, específicamente en la vereda Altos del Mercado, en jurisdicción del municipio de Marinilla.

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