¿Por qué está haciendo tanto calor en Medellín? Recomendaciones para cuidarse y proteger a las mascotas

El calor de los últimos días en Medellín tiene a más de uno desesperado. Las noches ya no refrescan, el bochorno parece quedarse atrapado entre las montañas del Valle de Aburrá y hasta dormir con cobija se volvió imposible para muchos hogares. Aunque para algunos pareciera que el fenómeno de El Niño se adelantó, las autoridades climáticas explican que lo que ocurre tiene otras causas y que, por ahora, las lluvias no desaparecerán.
Según el IDEAM y el SIATA, las altas temperaturas registradas en Medellín durante mayo están relacionadas con una masa de aire seco proveniente del Caribe y con el aumento de la nubosidad durante las noches y madrugadas. Esta combinación está generando una sensación térmica mucho más alta de lo habitual.