Elon Musk pierde juicio histórico contra el creador de ChatGPT, Sam Altman

Un jurado estadounidense rechazo de manera unánime este lunes 18 de mayo la demanda interpuesta por el magnate Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI.
El histórico fallo, emitido por un tribunal federal de Oakland (California), considera que la startup de inteligencia artificial (IA) no traicionó su misión general de beneficio público al transformarse en una corporación con fines de lucro.
La decisión judicial supone un tremendo revés para el fundador de Tesla, quien reclamaba una indemnización de 150.000 millones de dólares.
El jurado desestimó la reclamación de Musk al considerar que el empresario esperó demasiado tiempo para presentar su demanda, determinando que la acción legal “está prescrita”.
El veredicto llega tras un juicio sumamente polémico que se prolongó durante tres semanas, acumulando 11 sesiones de declaraciones de los empresarios y otros inversores clave de Silicon Valley.
Más allá del golpe reputacional, este fallo afectará directamente al futuro financiero de la compañía creadora del popular chatbot, ChatGPT, allanando de forma definitiva su esperada salida a Bolsa.
“Existe una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado, por lo que estaba preparada para desestimar el caso de inmediato”, advirtió de manera tajante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien cobró un notable protagonismo durante el juicio por su firmeza en la dirección de las sesiones.
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