Elon Musk pierde juicio histórico contra el creador de ChatGPT, Sam Altman

Un jurado estadounidense rechazo de manera unánime este lunes 18 de mayo la demanda interpuesta por el magnate Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI. El histórico fallo, emitido por un tribunal federal de Oakland (California), considera que la startup de inteligencia artificial (IA) no traicionó su misión general de beneficio público al transformarse en una corporación con fines de lucro. La decisión judicial supone un tremendo revés para el fundador de Tesla, quien reclamaba una indemnización de 150.000 millones de dólares. El jurado desestimó la reclamación de Musk al considerar que el empresario esperó demasiado tiempo para presentar su demanda, determinando que la acción legal “está prescrita”. El veredicto llega tras un juicio sumamente polémico que se prolongó durante tres semanas, acumulando 11 sesiones de declaraciones de los empresarios y otros inversores clave de Silicon Valley. Más allá del golpe reputacional, este fallo afectará directamente al futuro financiero de la compañía creadora del popular chatbot, ChatGPT, allanando de forma definitiva su esperada salida a Bolsa. “Existe una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado, por lo que estaba preparada para desestimar el caso de inmediato”, advirtió de manera tajante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien cobró un notable protagonismo durante el juicio por su firmeza en la dirección de las sesiones. Siga leyendo: Juicio Musk vs. OpenAI: Altman reveló que el magnate exigió 90% de la empresa y estaba “obsesionado”

Crónica de una batalla de egos: acusaciones de manipulación y ambición

El litigio puso en evidencia la profunda confrontación entre ambos magnates tecnológicos, quienes se enfrascaron en una guerra de declaraciones cruzadas colmada de acusaciones de mentiras y manipulación corporativa. Los abogados de Musk destacaron durante el juicio que Altman y el presidente de OpenAI, Greg Brockman, “robaron una organización benéfica” cuando modificaron la estructura de la entidad para tornarla comercial. La defensa del fundador de SpaceX describió a Altman como un personaje mentiroso y calculador. Para sembrar dudas sobre su idoneidad, recordaron cómo en 2023 Altman fue destituido brevemente de su cargo de director ejecutivo, evidenciando que el propio consejo de administración albergaba serias suspicacias sobre él. Musk también intentó subrayar el enorme enriquecimiento que la evolución de OpenAI ha provocado en sus inversores iniciales, un rendimiento financiero del que él no pudo disfrutar tras salir de la empresa supuestamente engañado, una versión que el jurado ha desestimado por completo. Por su parte, el equipo legal de OpenAI y de Sam Altman retrató al propietario de la red social X como una persona egocéntrica, celosa y movida por el ansia de poder. Lo tildaron de ser un líder radical, poco flexible, volátil y carente de equilibrio emocional, con una marcada tendencia a enfadarse ante cualquier contrariedad. Según el relato de Altman y Brockman en el estrado, Musk abandonó la startup en 2018 simplemente porque los otros inversores le denegaron el control total del negocio. Para demostrar sus contradicciones, recordaron que el magnate de origen sudafricano no tardó en lanzar una empresa competidora directa: xAI, la startup de inteligencia artificial fundada por él mismo en 2023. Entérese: ¿Final de “Terminator”? Musk, en juicio contra OpenAI, advierte que la IA “podría matarnos a todos”

El origen de OpenAI: de laboratorio altruista a gigante del billón de dólares

El origen de esta disputa corporativa se remonta al año 2015, cuando Musk se convirtió en uno de los primeros mecenas de una pequeña y entonces desconocida startup llamada OpenAI, aportando un capital inicial de 38 millones de dólares. En aquel momento, la entidad fue constituida como un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro, con la misión explícita de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Pocos intuyeron entonces la vertiginosa evolución de la empresa y tras múltiples discrepancias, Musk abandonó la junta directiva en 2018. Al año siguiente, en 2019, OpenAI se convirtió en una empresa con fines de lucro, tejiendo una estrecha alianza estratégica y financiera con Microsoft. Musk denunció en su demanda de 2024 que Altman y sus socios lo convencieron de invertir bajo promesas de altruismo para luego “apropiarse indebidamente de una organización benéfica”, redirigiendo miles de millones de dólares hacia una estructura comercial. 11 años después de aquellos primeros pasos, OpenAI es hoy un gigante indiscutible del sector tecnológico, con una valoración de mercado cercana a un billón de dólares y planes inminentes para cotizar en el mercado público de valores. Al cierre del proceso, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers defendió el veredicto unánime con una profunda reflexión sobre la naturaleza del jurado popular, recogida originalmente por el diario The New York Times: “Un jurado refleja las actitudes y costumbres de la comunidad de la que proviene. Existe solo para el día y administra justicia según sus limitaciones. El grupo de jurados que son convocados para escuchar un caso toma una decisión y luego desaparece. No están presentes al día siguiente para ser criticados. Es la única agencia gubernamental que carece de ambición. Es tan humano como las personas que lo conforman”.