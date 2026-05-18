Nueva llamada y cuatro testigos, claves de la desaparación de Yulixa Toloza en centro estético ilegal

Las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal del sur de Bogotá.
Una llamada realizada por uno de los administradores del lugar y los testimonios de varias personas vinculadas al centro de estética se convirtieron en nuevas piezas clave del caso.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía ya escuchó a cuatro testigos relacionados con el local Beauty Láser M-L-, ubicado en el barrio Venecia, donde Yulixa ingresó para practicarse un procedimiento estético del que nunca regresó.
Las autoridades tienen establecido que, tras presentar complicaciones médicas, la mujer fue sacada del lugar por varias personas y subida a un vehículo Chevrolet Sonic gris, como quedó registrado en cámaras de seguridad.