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Nueva llamada y cuatro testigos, claves de la desaparación de Yulixa Toloza en centro estético ilegal

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza avanza con nuevas pistas sobre el recorrido del vehículo en el que fue sacada del establecimiento estético y una llamada que habría hecho uno de los administradores del local desde Venezuela.

  • Las autoridades investigan el recorrido del vehículo en el que Yulixa Toloza fue sacada de un centro estético ilegal ubicado en el sur de Bogotá. FOTO: Redes sociales.
    Las autoridades investigan el recorrido del vehículo en el que Yulixa Toloza fue sacada de un centro estético ilegal ubicado en el sur de Bogotá. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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Las autoridades avanzan en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal del sur de Bogotá.

Una llamada realizada por uno de los administradores del lugar y los testimonios de varias personas vinculadas al centro de estética se convirtieron en nuevas piezas clave del caso.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía ya escuchó a cuatro testigos relacionados con el local Beauty Láser M-L-, ubicado en el barrio Venecia, donde Yulixa ingresó para practicarse un procedimiento estético del que nunca regresó.

Las autoridades tienen establecido que, tras presentar complicaciones médicas, la mujer fue sacada del lugar por varias personas y subida a un vehículo Chevrolet Sonic gris, como quedó registrado en cámaras de seguridad.

Ahora, el principal objetivo de los investigadores es determinar qué ocurrió con Yulixa después de salir del establecimiento y ubicar a los tres administradores del negocio: María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del local; su pareja, Edinson Torres; y Eduardo David Ramos, quien sería el supuesto cirujano que realizaba procedimientos en el sitio.

Según reveló El Tiempo, el hombre que figura como propietario del vehículo ya se presentó ante las autoridades y aseguró que solo prestó su nombre porque los administradores del establecimiento aún no contaban con documentación colombiana.

Conozca: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Además, tres extrabajadoras del lugar entregaron detalles sobre los procedimientos estéticos que allí se realizaban, los medicamentos utilizados y los mecanismos de sedación aplicados a las pacientes. También indicaron que, presuntamente, se pagaba a mujeres del sector para atraer nuevas clientas al establecimiento.

Uno de los hallazgos más recientes en el caso es una llamada telefónica que habría realizado Edinson Torres, esposo de la dueña del centro estético, la noche del viernes 15 de mayo, cuando Yulixa ya completaba dos días desaparecida.

Familiares y allegados de Yulixa Toloza continúan las labores de búsqueda mientras la Fiscalía recopila testimonios de personas vinculadas al establecimiento Beauty Láser M-L-. FOTO: Redes sociales.
Familiares y allegados de Yulixa Toloza continúan las labores de búsqueda mientras la Fiscalía recopila testimonios de personas vinculadas al establecimiento Beauty Láser M-L-. FOTO: Redes sociales.

Según la información conocida por El Tiempo, el hombre se habría comunicado con un allegado para decirle que estaba “bien” y que ya se encontraba en Venezuela, país del que son oriundos tanto él como su pareja.

Aunque inicialmente las autoridades consideraron que podía tratarse de información falsa para desviar la investigación, registros de peajes indicarían que el vehículo sí salió de Bogotá horas después de la desaparición de la mujer.

Documentos conocidos por los investigadores señalan que el automóvil pasó por el peaje Andes, al norte de Bogotá, hacia la 1:50 de la madrugada del jueves. Posteriormente, otra cámara registró el paso del mismo vehículo por el peaje El Roble, en jurisdicción de Gachancipá, Cundinamarca.

Mientras avanzan las labores judiciales, allegados de Yulixa han iniciado búsquedas en sectores cercanos al río Tunjuelito. Por ahora, las autoridades intentan establecer si esa zona fue señalada por algún testigo o si se trata de una búsqueda preventiva realizada por familiares y conocidos.

El caso ha generado conmoción en Bogotá y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de centros estéticos clandestinos que operan sin permisos y sin controles médicos adecuados.

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