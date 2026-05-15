¿Por qué comparece el exgobernador Hugo Aguilar en la JEP? Estos son sus supuestos nexos con los ‘paras’

Tras audiencia de aporte a la verdad sobre sus vínculos con paramilitares, la JEP evaluará si acepta el sometimiento del exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo. Luego de dos sesiones de aporte a la verdad, llevadas a cabo este mes ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la sala evaluará las contribuciones entregadas para decidir si acepta o no su sometimiento. La audiencia fue ordenada por la Sección de Apelación luego de que la solicitud de sometimiento de Aguilar Naranjo fuera rechazada en primera instancia por insuficiencia en sus aportes de verdad. Lea también: Esta es la historia de Hugo Aguilar, el policía que mató a Pablo...