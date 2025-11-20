La Nasa publica imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS

La Nasa lleva semanas mirando hacia un viajero que no pertenece a nuestro vecindario estelar. Lo hace con una coordinación sin precedentes: doce misiones distintas, distribuidas en varios puntos del sistema solar, han girado sus cámaras hacia el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar conocido y uno de los más escurridizos que han cruzado nuestra región en la historia reciente. El resultado es un archivo de imágenes nunca visto, una especie de mosaico coral construido desde Marte, desde el entorno del Sol, desde naves que viajan rumbo a asteroides y desde telescopios que observan a millones de kilómetros de distancia.
En contexto: La Nasa revelará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS: hora, detalles y cómo ver la transmisión en vivo
La agencia espacial describe esta campaña como un esfuerzo extraordinario para comprender cómo se comporta un cuerpo que no proviene de nuestra nube de polvo primordial, pues su observación simultánea desde distintos puntos permitirá estudiar “las maneras en que 3I/ATLAS se diferencia de los cometas de nuestro sistema solar” y abrirá nuevas rutas para entender “cómo las composiciones de otros sistemas pueden diferenciarse de la composición del nuestro”. La misión es científica, pero también histórica: es la primera vez que tantas plataformas apuntan deliberadamente a un objeto que viene desde afuera de la influencia gravitacional del Sol.
Las imágenes más cercanas provienen de Marte, un punto de observación privilegiado en el recorrido del cometa. El 3 de octubre, 3I/ATLAS pasó a 30,6 millones de kilómetros del planeta rojo, una aproximación suficiente para que tres misiones registraran su brillo y su estructura. El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) obtuvo la imagen más nítida, mientras que MAVEN capturó datos en luz ultravioleta que permitirán estudiar su composición. Incluso el rover Perseverance, desde la superficie marciana, alcanzó a ver su paso fugaz. Cada una de estas observaciones revela características diferentes: la forma de la coma, la densidad de la cola y las variaciones del material expulsado a medida que se acerca al calor solar.