Ordenan arresto contra interventor de la Nueva EPS por desacato en caso urgente de salud

Un mes después de que un juez ordenara practicarle con urgencia un procedimiento cardíaco especializado a una mujer, la intervención no se había realizado. Ese incumplimiento terminó con una orden de arresto contra el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus. El caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín amparó los derechos a la salud y a la vida de Blanca Aurora Uribe de Restrepo. De acuerdo con el fallo, la paciente debía ser remitida de inmediato a una institución con especialidad en electrofisiología para retirarle el marcapasos que tenía y reemplazarlo por uno bicameral, tal como lo había indicado su médico. Pero la orden no se materializó. Puede leer: Supersalud abre inspecciones tras la trágica muerte del niño Kevin Acosta

Al revisar el cumplimiento del fallo, el despacho encontró que la paciente permanecía hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel, sin que se hubiera gestionado el traslado. Ante ese panorama, el juzgado tramitó un incidente de desacato promovido por Mónica Isabel Restrepo, quien actuó como agente oficiosa de la paciente. La decisión se conoció el 18 de febrero de 2026. El juez declaró el desacato y sancionó con dos días de arresto y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis Mateus. La misma medida recayó sobre Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente regional Noroccidente de la entidad.

El fallo dispone que, una vez quede en firme, se notifique a la Policía Metropolitana de Medellín para que haga efectiva la detención y se inicie el cobro de la multa por la vía correspondiente. Además, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Superior de Medellín para su revisión. Lea además: “No hay”: la respuesta que oyen los pacientes que sufren por obtener sus medicamentos Más allá de las sanciones individuales, la decisión eleva la discusión sobre los derechos y atención de los pacientes. Por estos días, el país debate alrededor del caso del niño Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y falleció a los siete años de edad tras sufrir un accidente en momentos en los que no recibía medicamentos. El caso no solo está provocando una tormenta política contra el Gobierno Nacional, sino desnudando una serie de inconsistencias en el manejo de una de las empresas más importantes de la salud pública: la Nueva EPS.

