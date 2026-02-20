Decreto transitorio admite que, con fórmula técnica habitual, el mínimo subiría 13,6% y no 23%

El aumento del 23% del salario mínimo ratificado por el Gobierno Nacional en el decreto transitorio se compone de un 9,4% por salario vital. Eso quiere decir que equivale al 40% de los $327.905 que completan un salario base de $1.750.905 ($2 millones con auxilio de transporte). La situación genera un debate ya que el Consejo de Estado ordenó que para este decreto se debía “atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos (...) en la Ley 278 de 1996”, es decir, lo que históricamente se ha utilizado para subir los salarios mínimos, como inflación y productividad. Puede leer: Con recurso de súplica, Gobierno busca levantar suspensión del salario mínimo, ¿de qué se trata?

Si solo se tuvieran en cuenta esos factores, el decreto sugiere que el alza del mínimo solo sería de 13,6% (sin el componente de salario vital). En ese orden, hipotéticamente el ajuste solo sería de $193.596 adicionales para un salario de $1.617.096 (sin auxilio de transporte). Ese porcentaje (13,6%) corresponde estrictamente a la suma de los parámetros económicos tradicionales definidos por la Ley 278 de 1996, que históricamente se ha implementado en Colombia para subir el salario mínimo cada año.

Pantallazo del auto del Consejo de Estado.

Por esa razón, ese ajuste de 13,6% se explica de una inflación esperada de 5,30%, una Productividad Total de Factores de 0,91%, una contribución de salarios al ingreso nacional de 2,81%, una contribución de salarios al ingreso mixto ponderado de 1,65% y un crecimiento estimado del PIB de 2,90%.

El salario vital explica el 40% del incremento del salario mínimo

Como se mencionó antes, en el decreto transitorio solicitado por el Consejo de Estado, el Gobierno suma a ese 13,6% un componente de 9,4% que tiene como finalidad cerrar la brecha parcial con el salario mínimo vital.

El documento argumenta que es un componente técnico y constitucional incorporado al incremento del salario mínimo. Este concepto parte de la premisa de que el ingreso laboral no debe limitarse a una remuneración básica, sino que debe ser suficiente para cubrir una canasta de vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud y educación para el trabajador y su familia. En ese sentido, el mecanismo busca que el salario mínimo funcione como una herramienta de justicia social y redistribución del ingreso. Lea más: “No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que baje el salario mínimo”: presidenta de Acopi

Salario mínimo: El Consejo de Estado tiene la última palabra

Lo cierto es que el Consejo de Estado tendrá que estudiar los criterios técnicos de este decreto transitorio y emitir un fallo final. Esto porque el ente judicial sigue revisando la oleada de demandas contra dicho incremento del 23,7% emitido por la Presidencia en diciembre pasado.

Por ahora y mientras el Consejo se pronuncia, el salario vigente y legal será el de $2 millones con auxilio de transporte.

¿Cómo se usó el estudio de la OIT en el cálculo?