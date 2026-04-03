NASA da luz verde a tripulantes de Artemis II: los astronautas encienden motores hacia la Luna

Los cuatro astronautas del programa Artemis II encendieron el jueves el motor de su nave y abandonaron la órbita terrestre, donde estuvieron por casi un día, para encaminarse hacia la Luna, una hazaña que la NASA no realizaba hace más de medio siglo.
“La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz”, dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen, quien se embarcó en este viaje junto a tres estadounidenses, poco después de que se realizara una de las maniobras más importantes de la misión a eso de las 23H49 GMT.