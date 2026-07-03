Petro habló por teléfono con Trump y le pidió que lo saque de la lista Clinton, ¿qué conversaron sobre De la Espriella?

“Cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable. Le solicite su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian (sic)”, contó el jefe de Estado colombiano, y agregó que el representante estadounidense le pidió hablar, más a fondo y con calma, después.

El mandatario colombiano publicó en sus redes sociales un resumen de lo que fue el corto intercambio entre ambos. Según él, hablaron sobre elecciones, sobre los avances en sustitución de cultivos y sobre la presencia de Petro y su familia en la Lista Clinton.

“Me dijo que era un good man”, dijo esta mañana el presidente Gustavo Petro sobre su más reciente conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según contó el mandatario colombiano, durante el diálogo expresó su preocupación por el aumento de la polarización política en Colombia, Ecuador, Venezuela y otros países de la región.

Petro, además, aseguró que le expuso a Trump el contexto regional y recordó los vínculos históricos entre los procesos de independencia latinoamericanos y Estados Unidos. Tras eso, aprovechó el espacio para resaltar uno de los logros que, según él, son desconocidos y poco valorados de su Gobierno: la guerra contra las drogas.

En el informe que le presentó al presidente estadounidense sobre los resultados del programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca que impulsa su administración, el mandatario colombiano aseguró que los resultados han sido positivos.

“Le di todos los datos actuales del programa que adelanto de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca” y le solicité que, “por su eficacia, lo mantuvieran”, señaló.

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Otro de los puntos que llamó la atención del mandatario fue que, según dijo, Trump desconocía que él no respaldaba políticamente a Abelardo de la Espriella.

Es importante recordar que, días previos a las dos vueltas de votaciones, Trump hizo explícito su apoyo al candidato de derecha.

El 24 de junio de este año, durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Donald Trump se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente.

Al explicar por qué respaldó al dirigente del movimiento Defensores de la Patria durante la campaña, el mandatario estadounidense señaló que lo considera un “luchador” y afirmó que su victoria representa una “gran victoria” para Estados Unidos.

A pesar de que el presidente Petro manifestó que hablaron sobre eso en la llamada, no dio más detalles del tema. Sin embargo, sí habló sobre otra de las polémicas que tuvo su gobierno: la inclusión de él y sus allegados en la Lista Clinton.

Para octubre de 2025, cuando lo incluyeron en la lista, Trump se refirió a Petro como “el líder del narcotráfico”, por lo que su inclusión no fue del todo sorpresiva. En su discurso, además, dijo que Petro era “un matón y un mal tipo”.

Aquellas asperezas se fueron aplacando con el tiempo, cuando ambos mandatarios se reunieron en persona, intercambiaron regalos y prometieron cooperar en vez de hacerse zancadilla. Desde esa reunión, Petro endureció las ofensivas contra grupos armados; y Trump dejó de insultarlo.

Por eso, en la reciente llamada, Petro aseguró que también le manifestó su sorpresa al comprobar que el presidente de Estados Unidos no estaba al tanto de que él y varios miembros de su familia continúan incluidos en la lista OFAC, administrada por el Departamento del Tesoro de ese país.

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“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, dijo en específico.

Así cerraron la llamada, y ninguno de los dos mandatarios ha compartido más detalles específicos. Sin embargo, lo publicado por el presidente Petro ya deja abierto el debate sobre si podrá salir, o no, de la Lista Clinton antes de que termine su mandato dentro de un mes.

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