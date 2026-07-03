Petro habló por teléfono con Trump y le pidió que lo saque de la lista Clinton, ¿qué conversaron sobre De la Espriella?

“Me dijo que era un good man”, dijo esta mañana el presidente Gustavo Petro sobre su más reciente conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario colombiano publicó en sus redes sociales un resumen de lo que fue el corto intercambio entre ambos. Según él, hablaron sobre elecciones, sobre los avances en sustitución de cultivos y sobre la presencia de Petro y su familia en la Lista Clinton.
“Cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable. Le solicite su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian (sic)”, contó el jefe de Estado colombiano, y agregó que el representante estadounidense le pidió hablar, más a fondo y con calma, después.