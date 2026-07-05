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“Quiero emborracharme y olvidar el tenis”, Sabalenka, número 1 del mundo, sufre tras eliminación en Wimbledon

Sabalenka no había sido eliminada tan pronto en un torneo de Grand Slam desde la edición de Roland Garros 2022, cuando de despidió en la tercera ronda.

  • Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, cayó este domingo en partido contra Naomi Osaka. FOTO: AFP
    Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, cayó este domingo en partido contra Naomi Osaka. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 20 minutos
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La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, confesó que quería “emborracharse” y “olvidarse del tenis” después de sufrir su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2022 a manos de Naomi Osaka, en los octavos de final de Wimbledon este domingo.

La bielorrusa no encontró respuestas ante la inspirada actuación Osaka, también ganadora de cuatro Grand Slams, y cayó por 6-2, 7-6 (7/2) en la pista central.

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Fue la primera vez que Sabalenka no lograba llegar a los cuartos de final en un Grand Slam desde el Roland Garros de hace cuatro años.

“Solo quiero irme, emborracharme por completo, olvidarme del tenis y tratar de ponerme en mejor forma”, sentenció la bielorrusa.

La jugadora de 28 años nunca ha ganado Roland Garros ni Wimbledon.

“Si miras la clasificación, en este momento soy la número 1 del mundo”, declaró Sabalenka. Pero “en términos de nivel de juego, hoy (domingo, nota del editor) no fui la número 1 del mundo. Ni siquiera quiero pensar en la clasificación en este momento”, se sinceró.

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