Ejército Nacional repelió ataques con drones en el Chocó: hay alerta en la región

Tres drones presuntamente utilizados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fueron derribados por tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional durante las últimas 24 horas en el departamento del Chocó, en medio de la escalada de violencia que enfrenta esa región del país.

Siga leyendo: Capturaron a hombre que presuntamente distribuía pornografía infantil a través de videojuegos

De acuerdo con el Ejército, la acción evitó que los dispositivos se aproximaran a las unidades militares y previno posibles afectaciones a los uniformados y a la población civil. La institución aseguró que, pese a los recientes ataques y hostigamientos, mantiene su capacidad de operaciones y continúa desarrollando ofensivas para garantizar la seguridad en el territorio chocoano.