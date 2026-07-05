Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Oficial: Denzel Dumfries será el lateral derecho de Mourinho en el Real Madrid

El Real Madrid fichó a Denzel Dumfries, lateral derecho de la Selección de Países bajos hasta 2030. El ex Inter de Milán es el cuarto refuerzo del merengue para la temporada 2025/26

  • Denzel Dumfries es el nuevo lateral derecho del Real Madrid. FOTO: X Real Madrid
    Denzel Dumfries es el nuevo lateral derecho del Real Madrid. FOTO: X Real Madrid
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 25 minutos
bookmark

El Real Madrid anunció este domingo el fichaje del defensa internacional neerlandés Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán, por un monto no anunciado que según los medios españoles rondaría los 20 millones de euros (23 millones de dólares).

“El Real Madrid y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030”, indicó el club blanco en un comunicado.

Lateral derecho de vocación ofensiva, Dumfries, de 30 años, disputó el Mundial 2026 con Países Bajos hasta su reciente eliminación en dieciseisavos de final contra Marruecos en los penales.

En Madrid, el neerlandés luchará por el puesto de titular contra el inglés Trent Alexander-Arnold.

Dumfries fichó por el Inter de Milán en 2021, procedente del PSV Eindhoven, y ha ganado con los Nerazzurri dos títulos de Serie A, además de alcanzar en dos ocasiones la final de Liga de Campeones.

Se trata del cuarto fichaje del Real Madrid, tras las llegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

El club blanco también cambió de entrenador, devolviendo al banquillo al portugués José Mourinho para poner fin a una sequía de títulos que dura ya dos años.

Comparación con Maicon

La prensa española analiza su función en el equipo de José Mourinho y para muchos la conclusión es la misma: un nuevo Maicon. En 2010, cuando “Special One” era técnico del Inter de Milán, explotó al lateral derecho Maicon como una pieza de ataque, el cual pasaba con la velocidad de un tren bala a la línea ofensiva y fue fundamental para Mou en la obtención del triplete (Champions, Serie A y Coppa) con el Inter. Dumfries en el Madrid podría ser nuevamente ese lateral-carrilero que tanto disfruta Mourinho.

Lea también: CR7 se destapa previo al partido contra España: “Hace 23 años que quieren matarme; terminaré cuando yo quiera”

Temas recomendados

Real Madrid
Selección Holanda
Liga de España
Champions League
Inter de Milán
Copa del Rey
Países Bajos
Serie A
Madrid
José Mourinho
Florentino Pérez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos