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No se quedó callada: Federación belga se mostró “asombrada” por suspensión de castigo a Balogun

El partido por octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se jugará ese lunes desde las 7:00 de la noche en Seattle.

  • Pese a recibir tarjeta roja por esa acción, Folarin Balogun podrá jugar este lunes ante Bélgica. FOTO AFP
    Pese a recibir tarjeta roja por esa acción, Folarin Balogun podrá jugar este lunes ante Bélgica. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 52 minutos
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La Federación Belga de Fútbol (RBFA) se mostró “asombrada” por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso el castigo de un partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar el lunes el partido de octavos de final del Mundial que disputen ambos combinados en Seattle.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA.

Lea: ¡Insólito! La FIFA suspendió la roja al estadounidense Folarin Balogun y jugará contra Bélgica en octavos

La RBFA recordó que el “Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial”.

Por ello, la RBFA “está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Folarin Balogun, que se encuentra suspendido, para disputar el partido Estados Unidos–Bélgica del lunes 6 de julio a las 7:00 la noche”.

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0 tras pisar a un rival, lo que en teoría le dejaba sin posibilidad de jugar el siguiente partido.

Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, en el que se deja el castigo “en suspenso durante un periodo de prueba de un año”.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después del anuncio de la FIFA.

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