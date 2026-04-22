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Quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo: el caso que sorprendió a científicos en Colombia

La mujer había tenido mellizos y se realizó una prueba de paternidad en un laboratorio de la Universidad Nacional. El resultado fue sorprendente.

  • El caso de una mujer que quedó embaraza de dos hombres al mismo tiempo. FOTO: GETTY
    El caso de una mujer que quedó embaraza de dos hombres al mismo tiempo. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La naturaleza suele sorprendernos con fenómenos que ocurren esporádicamente, incluso en tan solo el 0,01 % de la población. Existen países donde se registran partos en los que los bebés nacen con alguna condición debido a factores externos o a los mismos genes de sus padres.

Sin embargo, en Colombia ocurrió algo que parece sacado del realismo mágico: una mujer quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo. Tuvo mellizos y los resultados de una prueba de ADN dejaron estupefactos a los científicos del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional.

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El parto ocurrió en 2016, pero la mujer decidió, dos años después, corroborar la paternidad mediante una solicitud habitual en este laboratorio. Para llevar a cabo esta prueba, los expertos usaron una tecnología llamada “marcadores microsatélites”, que consiste en comparar y analizar fragmentos de ADN del niño, la madre y el presunto padre.

El profesor William Usaquén, director del laboratorio, dijo a BBC Mundo que tomaron el ADN de cada uno de ellos: “Miramos entre 15 y 22 puntos, que se llaman microsatélites, y los comparamos uno a uno”. Luego, esto pasó por un equipo especializado para amplificarlo e iniciar otro proceso llamado “electroforesis”.

FOTO: GETTY
FOTO: GETTY

Finalmente, realizaron un análisis probabilístico con secuencias numéricas para descartar o confirmar si el hombre era el padre de los bebés. El resultado de estas pruebas normalmente indican que la mitad del perfil genético del niño debe coincidir con el de la madre y la otra mitad con el del padre, confirmando así la paternidad.

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El resultado fue diferente para la colombiana

Pero este caso dejó a los científicos atónitos, porque descubrieron que los mellizos compartían 17 microsatélites del ADN de la madre, pero también hallaron que solo uno de los bebés coincidía con el del padre, mientras que el otro no. “Yo soy director del laboratorio desde hace 26 años y es el primer caso que hemos visto y hasta ahora el único”, agregó William Usaquén al medio citado.

¿Qué es la superfecundación heteropaternal?

Fue entonces cuando decidieron repetir la prueba desde el inicio para corroborar con precisión los resultados, que una vez más seguían siendo los mismos. Así se encontraron con un fenómeno muy extraño llamado “superfecundación heteropaternal”, que consiste en que la mujer libera dos óvulos en un mismo ciclo menstrual y estos son fecundados por hombres distintos en diferentes relaciones sexuales.

Aunque los expertos no ahondaron en la intimidad de la paciente, consideraron que posiblemente había tenido dos parejas sexuales con quienes mantuvo relaciones en un breve periodo de tiempo, cuya fecundación se hizo en los dos encuentros. “Es un evento raro sumado a otro evento raro, más otro evento raro, más otro evento raro. Lastimosamente, no apostamos a la lotería”, bromeó Usaquén.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Es común el fenómeno de la superfecundación heteropaternal?
No, es extremadamente raro y ocurre en un porcentaje mínimo de la población.
¿Cómo se confirma un caso de superfecundación heteropaternal?
Mediante pruebas de ADN que comparan perfiles genéticos entre madre, hijos y posibles padres.

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