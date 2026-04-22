Quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo: el caso que sorprendió a científicos en Colombia

La naturaleza suele sorprendernos con fenómenos que ocurren esporádicamente, incluso en tan solo el 0,01 % de la población. Existen países donde se registran partos en los que los bebés nacen con alguna condición debido a factores externos o a los mismos genes de sus padres.

Sin embargo, en Colombia ocurrió algo que parece sacado del realismo mágico: una mujer quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo. Tuvo mellizos y los resultados de una prueba de ADN dejaron estupefactos a los científicos del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional.

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El parto ocurrió en 2016, pero la mujer decidió, dos años después, corroborar la paternidad mediante una solicitud habitual en este laboratorio. Para llevar a cabo esta prueba, los expertos usaron una tecnología llamada “marcadores microsatélites”, que consiste en comparar y analizar fragmentos de ADN del niño, la madre y el presunto padre.

El profesor William Usaquén, director del laboratorio, dijo a BBC Mundo que tomaron el ADN de cada uno de ellos: “Miramos entre 15 y 22 puntos, que se llaman microsatélites, y los comparamos uno a uno”. Luego, esto pasó por un equipo especializado para amplificarlo e iniciar otro proceso llamado “electroforesis”.