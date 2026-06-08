Video | Peleas e insultos después del partido: estos fueron los lunares de la Final del Apertura entre Nacional y Junior

Cuando terminó el partido de vuelta de la final del Apertura entre Atlético Nacional y Junior, hubo un ambiente de desazón entre los aficionados del cuadro verde. Muchos bajaron de las tribunas del Atanasio con caras largas desde antes de que el juez central acabara el partido. Al finalizar, muchos empezaron a gritar la típica canción “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, mientras los jugadores del cuadro verde salían de la cancha hacia el camerino y la gente de logística armaba la tarima para que Dimayor premiara al Junior por ser campeón de Liga.

En medio de eso, aunque el ambiente en general estuvo tranquilo en la evacuación, hubo algunas peleas entre aficionados. Algunas se dieron en la parte alta de la tribuna occidental, donde un grupo de personas empezaron a pegarle a un aficionado, al parecer hincha del Junior, después de que terminara el partido. Eso requirió la intervención del personal de logística.

¿Hubo mucho problema en las tribunas?

Ese problema fue disipado de manera rápida. Sin embargo, en la frontera entre los sectores norte y oriental del Atanasio, hubo enfrentamientos entre algunos grupos pequeños de aficionados que se pegaban entre ellos con los tubos donde tenían las banderas verdes y blancas que repartieron al inicio del encuentro.

Después, un aficionado intentó meterse a la cancha. Fue detenido por el personal de logística que, luego, tuvo que intervenir en la parte baja de la tribuna occidental cuando algunas personas intentaron meterse a la cancha mientras los futbolistas del Junior celebraban el título en el centro del campo del Atanasio en medio del silencio en el que quedó el estadio cuando la mayoría de los aficionados salieron de la cancha.