Crece la polémica internacional por mensaje de Petro: 24 legisladores condenan referencia al nazismo

Una publicación del presidente Gustavo Petro en X desencadenó una ola de críticas dentro y fuera de Colombia. El mandatario escribió la expresión “Heil Hitler” en respuesta a una columna del abogado y periodista Felipe Zuleta favorable al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, hecho que generó cuestionamientos de dirigentes políticos, organismos internacionales y representantes diplomáticos.

Un grupo de 24 legisladores de distintos países de América Latina, integrantes de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo del Combat Antisemitism Movement (CAM), emitió un pronunciamiento conjunto rechazando el mensaje. Los firmantes consideraron inaceptable el uso de referencias al nazismo en el debate político y advirtieron sobre su impacto en la convivencia democrática.

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”Este episodio no puede analizarse de manera aislada, dado que el presidente Petro ha incurrido en distintas ocasiones en referencias al nazismo para referirse a opositores, críticos y medios de comunicación. La reiteración de estas comparaciones contribuye a trivializar los crímenes del régimen nazi y distorsiona la memoria histórica del Holocausto”, señala la declaración.

Los firmantes agregan que utilizar referencias al nazismo como herramienta retórica para desacreditar posiciones políticas afecta los debates públicos y el peso que las palabras deben tener en democracia.

Shay Salamon, director ejecutivo de CAM para Latinoamérica, afirmó que “los jefes de Estado tienen una responsabilidad especial: sus palabras no solo expresan posiciones políticas, también moldean climas sociales y pueden legitimar el odio”. Para Salamon, el caso de Petro no sería un exceso retórico aislado, sino parte de un patrón sostenido de expresiones antisemitas.

Entre los firmantes figuran legisladores de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, así como las colombianas Sara Castellanos, senadora electa del partido Salvación Nacional, y Lorena Ríos, actual senadora del partido Colombia Justa Libres.

Las críticas también llegaron desde Estados Unidos. El congresista Carlos A. Giménez calificó como “repugnante” el mensaje y cuestionó que un mandatario recurra a consignas vinculadas con uno de los regímenes más violentos del siglo XX.

Desde Israel, el embajador ante las Naciones Unidas, Danny Danon, pidió a Petro retractarse y ofrecer disculpas antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que Colombia presidirá esta semana. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó la publicación como una “pérdida total del compás moral” y sostuvo que afecta la imagen internacional del país.

La polémica se produce en medio de una campaña presidencial especialmente polarizada. Horas antes del mensaje, Petro también había generado controversia al reaccionar a una fotografía del futbolista Yerry Mina junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicación que derivó en cientos de comentarios racistas en el perfil de Instagram del deportista.

El contexto diplomático agrava el escenario. Las relaciones entre Colombia e Israel están rotas desde 2024, cuando Petro las suspendió en medio de sus fuertes críticas al gobierno israelí por la matanza de civiles en Gaza, Palestina, en medio del conflicto de dicho país contra la organización paramilitar Hamás. Sobre esto, Petro ha hecho en varias ocasiones comparaciones con el nazismo.

Hasta el cierre de esta nota, la Presidencia no había informado si el mandatario respondería a las solicitudes de disculpa formuladas desde distintos sectores internacionales.

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