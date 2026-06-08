Feid conquista a la Reina del Pop: así suena el preview de su nueva canción junto a Madonna

El universo musical del Ferxxo sigue expandiéndose. Esta vez, el cantante colombiano dio uno de los saltos más importantes de su carrera internacional al colaborar con Madonna en “Read My Lips”, una de las canciones de Confessions on a Dance Floor Part II, el esperado regreso de la artista al sonido dance que marcó una de las etapas más exitosas de su trayectoria.

La expectativa por la colaboración comenzó días atrás, cuando Feid apareció en Confessions II: The Film, el cortometraje con el que Madonna presentó oficialmente su nuevo proyecto musical. Sin embargo, este lunes 8 de junio, la Reina del Pop dio un paso más al publicar un adelanto de la canción, en el que ya puede escucharse la voz del artista paisa mezclada con la propuesta electrónica y house que caracteriza el álbum.

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En el fragmento difundido en YouTube, Feid aparece con su estética habitual —ropa holgada, gafas oscuras y grills— mientras interpreta versos en español dentro de una producción que fusiona sonidos urbanos con música electrónica, una tendencia que ha ganado fuerza en la escena global durante los últimos años.