El técnico Diego Arias dio la cara tras el fracaso de Nacional: “Nos hacemos responsables”

“Lo intentamos cada día. Lo intentamos después de vivir momentos duros durante el semestre y al siguiente día volvimos a hacerlo con más ganas y mayor determinación”, expresó Arias en rueda de prensa.

El entrenador reconoció el dolor que significó perder la serie, pero destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que el equipo luchó hasta el final por intentar la remontada en el estadio Atanasio Girardot.

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, habló con autocrítica y serenidad después de la derrota en la final frente a Junior, resultado que dejó al cuadro verdolaga sin título en el primer semestre del año.

El técnico también defendió el trabajo realizado durante la campaña y aseguró que, aunque el título no llegó, el equipo mantuvo una competitividad alta a lo largo del semestre.

“Nosotros hacemos todos los días lo mejor posible para acercarnos al éxito. Hacer las cosas bien no garantiza el éxito, pero sí lo acerca; hacerlas mal sí garantiza el fracaso”, afirmó.

Arias asumió la responsabilidad por la derrota y explicó que el cuerpo técnico también debe responder cuando el equipo no alcanza los objetivos.

“Así como somos responsables cuando el equipo tiene buenas presentaciones, también lo somos cuando no se consiguen los resultados. Estamos ahí cuando hace sol y cuando llueve”, comentó.

El entrenador aseguró que una de las principales reflexiones que deja el semestre tiene que ver con la necesidad de sostener la competitividad en los partidos decisivos.

“La principal autocrítica por parte nuestra es la competitividad. Hicimos una buena cantidad de puntos y terminamos primeros en la reclasificación, pero en la final no logramos ganar y ahí también nos hacemos responsables”, señaló.

Arias también agradeció el respaldo de la hinchada, que acompañó masivamente al equipo en el Atanasio Girardot pese a la desventaja de la ida.

“Respetamos y agradecemos de corazón todo el esfuerzo que hizo la gente durante esta semana. Eso hace mucho más doloroso no haber conseguido el objetivo”, manifestó.

El técnico reconoció además la exigencia que implica dirigir a Atlético Nacional y aseguró que entiende las críticas que aparecen en momentos como este.