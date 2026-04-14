¿Cuándo volverán astronautas a la Luna? Esto es lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II

Los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis II regresaron el viernes pasado a la Tierra tras convertirse en el primer vuelo tripulado en sobrevolar la Luna en más de 50 años. El piloto Victor Glover resumió la experiencia con una frase que condensa la magnitud del logro: “No he asimilado lo que acabamos de hacer, y me da miedo incluso empezar a intentarlo”. Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen acompañaron a Glover en el recorrido de 10 días que marcó varios récords e hitos científicos. La cápsula Orion alcanzó una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca establecida por Apolo 13 en 1970.

En su punto más cercano a la Luna, la nave se ubicó a unos 6.550 kilómetros de la superficie, desde donde la tripulación identificó cráteres hasta entonces desconocidos. Uno de ellos fue bautizado como “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida del comandante Wiseman. Los astronautas también presenciaron un eclipse solar desde la cara oculta de la Luna y registraron seis impactos de meteoritos en la superficie lunar. “Más allá del desafío que me supone intentar describir lo que vivimos, está la gratitud por haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quien estuve”, dijo Glover en rueda de prensa en Houston. “Es demasiado grande para que quepa en un solo cuerpo”. Para la NASA, el logro más significativo fue demostrar que podía enviar una misión tripulada a esa distancia y traerla de vuelta con tecnología completamente distinta a la de la era Apolo. El único inconveniente notorio fue el inodoro. Hubo también una fuga de helio en el sistema de propulsión de Orion, pero sin consecuencias para la tripulación ni para el desarrollo de la misión.

Los astronautas Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, tripulantes de la misión Artemis II, tras su regreso a la Tierra el viernes después de 10 días en el espacio. FOTO AFP

¿Qué sigue para el programa Artemis?

La hoja de ruta ha sido actualizada por el nuevo director de la NASA, Jared Isaacman. La próxima misión, Artemis III, está prevista para mediados de 2027 y no incluirá un alunizaje. En su lugar, pondrá a prueba operaciones de acoplamiento en órbita entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje lunar de SpaceX (Starship HLS) y Blue Origin (Blue Moon), con el objetivo de validar el hardware antes de intentar tocar suelo lunar. “Una vez completada la misión Artemis II, la atención se centra ahora con confianza en el ensamblaje de Artemis III y en la preparación para regresar a la superficie lunar, construir la base y no volver a abandonar la Luna jamás”, declaró Isaacman. Ambos sistemas de aterrizaje aún tienen trabajo pendiente. Blue Moon no ha sido probado en órbita. Starship HLS cuenta con dos vuelos suborbital exitosos, pero tampoco ha alcanzado la órbita, no ha demostrado capacidad de reabastecimiento de combustible fuera de la Tierra y carece de sistema de soporte vital instalado. Si Artemis III concluye sin contratiempos, la misión Artemis IV, el primer alunizaje tripulado desde 1972, está contemplada para finales de 2028. Los astronautas viajarían a órbita lunar en Orion, se trasladarían a un módulo de aterrizaje comercial y descenderían al polo sur de la Luna. El programa proyecta al menos un viaje lunar por año y tiene como meta establecer una base en la superficie en 2032, con miras a preparar futuras misiones a Marte. Lea también: “La Tierra es un bote salvavidas”: la revelación de los astronautas tras ver el planeta desde la Luna

El factor presupuestal